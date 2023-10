La 22enne svela che col 34enne è finita in un lungo post: i due il 12 maggio scorso hanno avuto una bimba

L’ex tronista è già padre di Niccolò, avuto dall’ex Clementina Deriu, 7 anni il prossimo 16 novembre

Alla fine le voci incessanti di profonda crisi si sono tramutate in dura realtà. Sophie Codegoni e Alex Basciano si sono lasciati. La 22enne annuncia la rottura col 36enne sul social con un lungo post nelle su storie. La separazione arriva a soli 5 mesi dala nascita della loro figlia Céline Blu. L’ex Bonas di Avanti un altro confessa: “Sono successe cose molto gravi”.

''Sono successe cose molto gravi'': Sophie Codegoni annuncia la rottura con Alex Basciano a soli 5 mesi dalla nascita della figlia

Il loro amore era nato al Grande Fratello Vip. Durante la sesta edizione del reality show, nel 2022, i due si erano lasciati trasportare dalla passione e dal sentimento, nonostante i numerosi litigi nella Casa. Una volta tornati alla vita di tutti giorni, il sentimento era cresciuto e le divergenze parevano essersi appianate. A settembre dello stesso anno l’imprenditore ligure, ex tronista di Uomini e Donne, stesso ruolo ricoperto in tv pure dalla compagna in passato, aveva chiesto a Sophie di sposarlo. Lo aveva fatto sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Poi era arrivata la gravidanza e il 12 maggio scorso il parto della loro bimba.

Adesso è tutto finito. La Codegoni non fa sconti all’ex, già padre di Niccolò, avuto dall’ex Clementina Deriu, 7 anni il prossimo 16 novembre. “Con profonda tristezza - scrive l'influencer- nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione”.

La 22enne svela che col 34enne è finita in un lungo post: i due il 12 maggio scorso hanno avuto una bimba

Sophie non entra ancora nei dettagli. "Non avrei mai pensato, purtroppo, che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia potesse arrivare a tanto - continua - Non è una scelta presa a cuor leggero, ma inseguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra per rispetto di me stessa e della nostra bambina".

La ragazza cerca di rassicurare chi ha sempre fatto il tifo per lei, ammette però che non sta affatto bene. “Continuerò a lavorare attraverso i social cercando sempre di portare positività e il mio sorriso come ho sempre fatto e com'è giusto che sia. Al momento devo perdermi un attimo di tempo per me stessa per metabolizzare il tutto. Non vi nego che davvero sono a pezzi”, sottolinea. E infine conclude: “Vi ringrazio sempre per il supporto che mi date e vi chiedo un po' di tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno travolta. Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo".