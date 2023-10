''Sono al quinto mese e mezzo'': Romina Carrisi a 36 anni è incinta del compagno 52enne Stefano, l’annuncio in tv

Romina Junior è la figlia più piccola di Albano Carrisi e Romina Power

Aspetta ora il suo primo figlio dal compagno Stefano Rastelli

Ha raccontato tutto a ‘Verissimo’ e rivela anche il genere e quando nascerà

Romina Carrisi è incinta! La 36enne aspetta il suo primo figlio dal compagno Stefano Rastelli, 52 anni.

Lo ha annunciato a ‘Verissimo’, dopo che nelle scorse settimane erano circolati pettegolezzi in merito, soprattutto dopo la pubblicazione di alcune foto da parte del settimanale ‘Diva e Donna’.

Romina Carrisi Power, 36 anni, ha annunciato in tv di aspettare il suo primo figlio

“Sono incinta, non ho mangiato l’amatriciana, sono incinta”, ha scherzato Romina Junior, figlia di Albano Carrisi e Romina Power, nel programma di Canale5.

“Sono al quinto mese e mezzo. Mi sono reclusa quest’estate in masseria con mamma, ho provato a vivermi questo momento da sola e con miei familiari perché non volevo renderlo pubblico troppo presto”, ha spiegato.

“La data del parto dovrebbe essere il 14 gennaio, lo stesso giorno in cui è nato il mio cagnolino Taquito”, ha aggiunto.

Ha quindi raccontato come ha scoperto che la cicogna aveva spiccato il volo: “Ero in Croazia, avevamo appena finito di girare ‘4 volte 20’, lo spettacolo di papà, sentivo di avere sempre sonno, ero sempre stanca. Sono arrivata in Croazia da mia sorella (Cristel, che vive in Croazia con il marito croato-cileno, ndr) ed ero in ritardo. Lei ha detto: ‘Andiamo subito a prendere il test di gravidanza’. Solo che era tutto in croato, ‘trudnoca’ e ‘nije trudnoca’, cioè ‘incinta’ e ‘non incinta’. Quando ho fatto il test sono uscita dal bagno: ‘trudnoca, trudnoca’, che sarebbe incinta”.

Durante l'ospitata a Verissimo si è anche commossa dopo il video messaggio delle figlie di Stefano a cui è molto legata

“Ho chiamato subito Stefano che era in Bangladesh a lavorare e siamo scoppiati in una risata di gioia”, ha proseguito.

Il bambino sarà un maschietto: “E’ stato molto desiderato, lo volevamo entrambi”.

Romina e Stefano sono una coppia da relativamente poco, sono insieme da un anno e mezzo: “Abbiamo iniziato a convivere dopo cinque mesi. Io mi trovo a mio agio con lui, è un uomo per me perfetto anche nelle sue imperfezioni, però è presente, è un uomo che c’è, ti ascolta e riesce a capirti anche nei tuoi silenzi, e per me non c’è dono più grande”.

Romina insieme al compagno Stefano Rastelli, 52 anni

Infine i genitori di lei sono stati molto contenti della lieta novella. Mamma Romina è stata fin da subito entusiasta. Su Al Bano Romina ha raccontato: “Papà quando gliel’ho detto ha fatto un’esclamazione in pugliese irripetibile. Gli ho detto: ‘Ma non sei contento?’. Lui mi ha detto: ‘Tu devi essere contenta’. Adesso è molto contento, è strapremuroso, mi accudisce più del solito. Mi dice ‘stai attenta, non fare troppi spostamenti, non ti stancare troppo’”.

Il pancino di Romina durante i primi mesi di gravidanza

Infine ha parlato anche della famiglia che il compagno ha da molti anni. E’ infatti già padre di due figlie. Romina ha un ottimo rapporto sia con loro che con l’ex moglie. “Stefano ha già due figlie, Emma, che ha 19 anni, e l’altra Lola, ne ha 16. Sono ipercontente. Anche con la sua ex moglie, io vado d’accordissimo con lei. Mi piace il loro rapporto di grande rispetto l’uno per l’altro. All’inizio ero titubante a legarmi con un uomo che aveva già un vissuto, ma ho trovato dall’altro lato un uomo estremamente intelligente e capace di poter gestire due famiglie. Ogni volta che le figlie chiamano, io gli dico ‘vai’. So che se sto un uomo che ha dei figli, io vengo in secondo piano”, ha fatto sapere.