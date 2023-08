La sorella di Barbara d'Urso reagisce dopo il promo del nuovo 'Pomeriggio 5' con Myrta Merlino: le parole laconiche

Non riesce proprio a frenarsi e indirettamente lancia le sue frecciatine

La 63enne pensa che la scelta fatta da Mediaset sia profondamente ingiusta

Non riesce a mandare giù la scelta fatta da Mediaset. Daniela, la sorella 63enne di Barbara d’Urso, sul social ironizza sullo spot del nuovo Pomeriggio 5 con Myrta Merlino al comando. Reagisce con parole laconiche che lasciano, però, intendere quel che pensa: per lei la conduttrice 66enne ha subito un vero ‘affronto’.

Daniela, quando la notizia della sostituzione di Carmelita è diventata di dominio pubblico, ha immediatamente preso le difese della sorella. Anche ora, a distanza di giorni, non si arrende. Quando vede la seconda versione del promo, quella diffusa da Canale 5 in cui la Merlino scherza sulla messa in onda di Pomeriggio 5, lancia la sua stilettata.

Dopo aver visto il filmato con la giornalista 54enne, nn riesce proprio a frenarsi e indirettamente lancia le sue frecciatine

Nel promo i questione la giornalista 54enne dice: “Mi chiamo Myrta e vi aspetto qui, tutti i pomeriggi. Scusate, ma non era un settimanale?!”. La visione di questo breve filmano spinge Barbara a una reazione di assoluto scherno. “Novabbè. Punto. #novabbè", scrive su Twitter.

Daniela sembrerebbe ancora furiosa per la cacciata di Barbara, che per 15 anni è stata al timone del programma. Quando una fan della sorella pubblica un video montaggio del promo di Myrta seguito da un vecchio video della d’Urso a cui è aggiunto un fragoroso “E sti caz*i?”, ribatte ancora più velenosa: “Non posso rispondere…non posso…non posso…mannaggia… (libera interpretazione)”. Non è contenta e non fa nulla per celarlo.