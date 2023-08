Carlos Corona festeggia 21 anni a Porto Cervo: party in disco con papà Fabrizio e altri volti noti, foto

Spegne le candeline col padre Fabrizio, la fidanzata del 49enne, Sara Barbieri e…

Carlos Corona trascorre un compleanno spettacolare in Sardegna, festeggia i 21 anni a Porto Cervo. Accanto a lui, come ormai da tempo, c’è solo il papà, Fabrizio Corona, non la mamma. Il party prima è a Villa Sopravento by Shinto, dove va in scena la cena, poi si sposta al JustMe, dove si stappa lo champagne e si balla fino a notte fonda insieme ad altri volti noti che si divertono in Costa Smeralda.

Carlos spegne le candeline tra gli applausi di tutti i commensali, dopo una giornata trascorsa al mare a bordo di una lussuosa imbarcazione insieme all’ex re dei paparazzi, tra tuffi e tintarella.

Al tavolo col ragazzo e il padre, c’è la fidanzata del 49enne, Sara Barbieri, ma non solo. Alla festa ci sono anche Giacomo Urtis con il suo fidato Marco Sforza. Anche Soleil Sorge non manca all’appuntamento. Assente, invece, Taylor Mega, anche lei in vacanza con l'allegra combriccola, che, causa febbre, è costretta a saltare l’appuntamento.

Carlo sorride e abbraccia Fabrizio. La mamma, Nina Moric, parrebbe proprio non mancargli affatto. Lei nelle sue storie gli dedica molti pensieri. Pubblica anche uno scatto che ritrae il figlio appena nato. La 47enne intervistata da Oggi, svelando il problema avuto al seno, per cui è stata operata a maggio scorso, ha lasciato intendere di non vedere Carlos da molto tempo.

Nina Moric, la madre, che Carlos non vede da tempo, gli dedica un pensiero sul social

Parlando del ricovero in ospedale e la successiva operazione, Nina ha detto: “La vera ferita è che non è venuto nessuno a trovarmi, tranne un amico. E ce n’era un altro che mi chiamava dagli Stati Uniti. Stop”. Quando le è stato domandato espressamente di Carlos, ha rimarcato: “Non è venuto nessuno”.