Le sorelle Ferragni si riuniscono e fanno il tifo per mamma Marina Di Guardo

Promuovono tutte e tre il romanzo della scrittrice 64enne che esce con “Braccata”

Le sorelle Ferragni promuovono gli affari di famiglia. Si riuniscono e fanno il tifo per mamma Marina Di Guardo che alla Rizzoli di Milano presenta il suo nuovo romanzo. Esce dal 25 novembre con “Braccata”, edito da Mondadori. Chiara, Francesca e Valentina non possono mancare alla prima della scrittrice 64enne, che posa insieme alle adorate figlie: le tre si stringono attorno a lei che tiene il suo volume tra le mani.

Marina sul social condivide alcuni scatti, sola e con le pargole. E scrive: “La prima presentazione di Braccata è stata un sogno a occhi aperti. Grazie alla libreria Rizzoli di Milano che ci ha ospitato, al direttore Roberto Bardini e al suo staff, a Patrizia Finucci Gallo e Beppe Arena, magnifici relatori. Grazie a Beppe anche per le sue emozionanti letture. Un ringraziamento speciale al pubblico che mi ha circondato di amore e attenzioni. Milano, mi hai fatto battere il cuore”.

La fashion blogger e imprenditrice 38enne è in prima fila con la secondogenita della donna e l’ex marito Marco 36enne e la più piccola, 32 anni. Sono sedute lì raggianti, fiere della madre, che con i suoi racconti riesce sempre a sorprenderle. Non si sarebbero perse l’evento per nulla al mondo.

Chiara, Francesca e Valentina anche nel giorno del compleanno della Di Guardo, il 29 ottobre scorso, si erano mostrate in uno scatto di gruppo con lei, a casa della donna, dove avevano celebrato il compleanno. Nella foto ognuna fa vedere bene la copertina del libro. “Il nuovo romanzo di nostra mamma, 'Braccata, esce il prossimo 25 Novembre in tutte le librerie e lo potete pre-ordinare su Amazon Go mum go”, scrivevano.