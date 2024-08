''Con Maria ho sempre un filo diretto'': Stefano De Martino rivela cosa gli ha detto la De Filippi dopo essere stato scelto per 'Affari Tuoi'

Il 34enne debutta al posto di Amadeus nello storico quiz show di Rai1 dal 2 settembre

Stefano De Martino è pronto. Il 2 settembre debutta al posto di Amadeus nello storico quiz show di Rai1 che fa sempre il pieno di share. Il conduttore a Tv Sorrisi e Canzoni, che gli regala la cover del settimanale, rivela cosa le ha detto la De Filippi dopo essere stato scelto per Affari Tuoi. “Con Maria ho sempre un filo diretto”, svela il 34enne.

“Ho fatto mesi di incameramento: ho metabolizzato tutto quello che mi è stato detto, consigliato, quello che ho studiato e adesso tocca non pensare più e lanciarsi”, dice l’ex ballerino di Amici al settimanale”. La prima persona a cui ha detto che sarebbe stato al timone di Affari Tuoi è stato il padre Enrico: “Perché in famiglia è colui che tiene meglio i segreti”. Stefano poi chiarisce: “Questo programma è tutto da fare: da un lato sono fe- lice, dall’altro bisogna por- tarlo a casa. Ci sarà tempo di festeggiare”.

De Martino confida chi sono stati i primi a mandargli messaggi di congratulazioni: “Una delle primissime è stata Antonella Clerici. Mi ha detto che secondo lei era il momento giusto e mi ha fatto un grande in bocca al lupo. E Maria: con lei ho sempre un filo diretto, un privilegio che la vita mi ha regalato”. Su colei che lo ha scoperto poi aggiunge: “E’ una donna di un’esperienza e intelligenza fuori misura e dall’alto della sua lucidità mi ha incoraggiato. Ha detto: ‘Secondo me ti diverti’. E ha aggiunto: ‘La partita non la giochi nella prima settimana o nel primo mese: è una cosa che si fa nel tempo e troverai il tuo modo’”.

L’ex marito di Belen, da cui ha avuto il figlio Santiago, 10 anni, ha ricevuto anche qualche critica, ma nessuna paura: “Le metto in conto: è legittimo che la gente esprima un dissenso. A me piacciono più le critiche dei complimenti”. Il motivo? La critica “ti fa progredire”. Ma c’è una cosa che gli dà fastidio: “Quando dicono: ‘Sei troppo giovane per questo ruolo’. Non è tanto strano che io ricopra questo ruolo a 34 anni, che è una delle età più produttive della vita, semmai è ingiusto che altri, meritevoli, ci siano dovuti arrivare tardi”.

Stefano ne ha fatta di strada. Racconta: “La mia vita ha preso una piega straordinaria”. A 19 anni è arrivato ad Amici. Prima tanti lavori diversi: cameriere, barista, parcheggiatore, fruttivendolo. “Le risate più belle me le sono fatte ai mercati generali la mattina prestissimo, dove caricavo le casse. Lì c’era un mondo di persone che avrebbe avuto cento motivi per arrendersi, ma ne trovava sempre uno in più per farsi una risata e andare avanti. Quella è stata una grande lezione di vita. Per questo non mi spaventa niente”, sottolinea.

Ad Affari Tuoi lui rischierebbe e giocherebbe fino in fondo. Con lui De Martino porterebbe la sorella Adelaide: “E’ molto più pragmatica di me”. E’ con lei che ha vissuto giorni spensierati in Corsica in barca. C’era anche il nipotino Mattia che la 30enne ha avuto dal compagno Diego De Domenico a novembre scorso.

De Martino oltre al quiz condurrà ancora una volta Stasera Tutto è Possibile, su Rai2. Sono previste pure prime serate su Rai 1 per lui. Tra un paio d’anni si dice che approderà a Sanremo, forte del suo contratto di 4 anni a, così si sussurra, 8 milioni di euro. E’ stato confermato dall’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio. “Nei miei confronti c’è un progetto a lungo termine. Non è che sia già scritto nella pietra che tra due anni io vada all’Ariston. Sanremo è talmente un fenomeno di costume, così aderente alla contemporaneità, che ogni anno ha il suo conduttore perfetto che non puoi preventivare. Quindi è una dimostrazione di fiducia da parte dell’azienda nei miei confronti, però non la prenderei così alla lettera soprattutto per la tempistica”, chiarisce.