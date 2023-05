Stefano De Martino parla della famiglia allargata con Belen: ''Luna un padre ce l’ha, non ho mai pensato di sostituirlo, lei mi chiama…''

Il conduttore 33enne svela il suo rapporto con la figlia che l’argentina ha avuto da Antonino Spinalbese

“In quel periodo ho solo pensato: ‘E’ un momento così speciale della sua vita e io non ci sono’”

Stefano De Martino ha trovato il suo centro. Conduttore di successo in tv, riempie i teatri anche col suo spettacolo teatrale. E’ felice, ma sempre alla ricerca di un nuovo se stesso. Belen Rodriguez, la moglie mai definitivamente lasciata, la madre del suo unico figlio Santiago, 10 anni, è un punto fermo. A Oggi il napoletano 33enne parla di lei e della famiglia allargata che ora segna il suo quotidiano. “Luna un padre ce l’ha, non ho mai pensato di sostituirlo, lei mi chiama Tèté”, dice. Svela il suo rapporto con la figlia che l’argentina ha avuto da Antonino Spinalbese il 12 luglio 2021.

Quando Belen ha avuto la bambina non ha sofferto. “Ma no, in quel periodo tra noi sembrava tutto chiuso. Ho solo pensato: ‘E’ un momento così speciale della sua vita e io non ci sono’”, confida Stefano. Poi aggiunge: “Per lei sono uno zio, uno di famiglia. Mi chiama Tété, ancora non riesce a dire Stefano. Luna un padre ce l’ha, non ho mai pensato di sostituirlo”. Quando gli si domanda se sia difficile tenere insieme una famiglia allargata, il presentatore chiarisce: “E’ difficile tenere insieme una famiglia. Ma Belen e io ci siamo sempre, l’uno per l’altra. Questo vuol dire amare: esserci”.

Quello con l’argentina 38enne è un sentimento travolgente iniziato ad Amici. La prima volta che l’ha vista ha pensato “che fosse bella, carismatica. Ma io ero fidanzato, non successe nulla. Poi, un anno dopo, tornò in trasmissione. Mentre passavamo le giornate insieme in sala prove, cominciai a conoscere la persona”. “Avevamo una storia simile: come me veniva da una famiglia umile, si era fatta da sola. Vivevamo un amore incredibile, ma mentre lei era già famosissima io mi stavo ancora cercando”, spiega De Martino.

Per capire chi voleva diventare ha avuto bisogno di un tempo solo suo, così precisa Stefano. Sul figlio insieme alla Rodriguez sottolinea: “Non volevo semplicemente diventare padre. Volevo essere il padre di un figlio di Belen”. Si sono sposati nel 2013, due anni dopo la prima rottura. Poi un altro addio e il nuovo ritorno di fiamma. Stefano rivela perché hanno deciso di riprovarci ancora: “Perché se una cosa ti ronza in testa e ti rimane lì vale sempre la pena indagare”. Lei è sempre rimasta nei suoi pensieri: “Sì. E io per lei. Se ci pensi è perché può essere”.

Sulla routine quotidiana con la showgirl Stefano racconta: “Io crollo e lei guarda le serie tv fino a tardi, mi tocca dormire con la televisione accesa. Io li capisco, quelli che hanno due camere da letto separate”. Poi ironizza su come sia svegliarsi con una donna così bella accanto tutte le mattine: “Vabbuò, sono dieci anni, non è che tutte le mattine apro gli occhi e dico: ‘Oddio, il miracolo della vita si è palesato davanti a me’. Per la fatica che faccio ad addormentarmi con le serie coreane sarei pure contento di incontrarla più tardi, a colazione”.

Stefano porta la fede al dito, quando si è separato l’ha sempre tolta. Quella che ha ora non è la stessa del giorno del sì: “Questa è la terza che compro, sempre col nome di Belen inciso. Come fossero tre matrimoni diversi”. Non ce ne sarà una quarta: “Questa è l’ultima. Giuro”.