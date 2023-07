Stefano De Martino fugge dai gossip su Belen e vola a Disneyland Paris con il figlio Santiago

Il conduttore 33enne non commenta le foto della moglie con un altro e fugge da Milano

Insieme al figlio di 10 anni è partito per il parco divertimenti francese

Stefano De Martino vola via da Milano. Dopo le foto pubblicate dal settimanale Chi che ritraggono Belen Rodriguez in atteggiamenti complici e teneri con l’imprenditore Elio Lorenzoni, il conduttore sceglie il silenzio, anzi vola all’estero. La meta è Disneyland Paris, la compagnia è delle migliori: il figlio Santiago De Martino.

Non è la prima volta che i due volano da soli a Parigi per trascorrere qualche giorno nel parco divertimenti più famoso d’Europa. Santi è un grande appassionato e anche papà Stefano adora l’atmosfera di Disneyland. Un modo per ritagliarsi del tempo insieme e fuggire dal gossip del momento. De Martino non ha commentato le foto di Chi e nessuno sa ancora cosa è successo con la moglie dopo l’ennesima ritorno di fiamma. L’unica certezza della coppia Belen-Stefano resta Santiago, il bimbo nato 10 anni fa. Il 33 enne e la 38enne non sono certamente nuovi a crisi sentimentali. Già due volte si sono lasciati e poi ripresi e non hanno mai completato l’iter di divorzio (per cui risultano ancora ufficialmente sposati).