Stefano De Martino, il primo film da attore arriva al cinema: foto

Stefano De Martino sorride davanti ai fotografi assiepati. Conduttore di successo in casa Rai, l’ex ballerino di Amici ora vede il debutto da attore diventare realtà: il suo primo film arriva al cinema il prossimo 9 giugno. Il napoletano 32enne al photocall di presentazione della pellicola, “Il giorno più bello”, una commedia prodotta da 01 Distribution, diretta da Andrea Zalone, posa con tutto il resto del cast. Insieme a lui Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Violante Placido, Valeria Bilello, Lodo Guenzi, Carlo Buccirosso e Fiammetta Cicogna.

L’ex marito di Belen Rodriguez, ora nuovamente compagno della showgirl 37enne da cui ha avuto Santiago, 9 anni, è orgoglioso del percorso fatto sino a ora. Ha accettato con grande entusiasmo la parte in cui veste i panni di uno sposo che va a nozze con la biondissima Cicogna.

La sua esperienza al cinema lo ha divertito, a Il Mattino però Stefano chiarisce: “Il mio futuro è in tv”. Sta per iniziare il suo tour per le piazze italiani con Summer Hits - Musica dell’estate, in onda su Rai Due. “Non sono diventato un’attore. Non basta certo una parte in un film per fare di qualcuno un vero attore. MI sono avvicinato al cinema con uno spirito di curiosità”, sottolinea De Martino.

“Ho dovuto recitare davvero, perché ho poco in comune con il mio personaggio che è un egomaniaco ‘mammone’, mentre io sono andato via di casa a 16 anni”, spiega. La televisione è la sua “casa”, però ora ama anche il teatro, dopo averlo sperimentato insieme a Francesco Paolantoni e Biagio Izzo. Sempre in movimento, Stefano De Martino non ha problemi a sottolineare: “Io tendo ad annoiarmi facilmente”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/6/2022.