Stefano De Martino chiarisce se è single oppure no e spiega la sua nuova visione sui tatuaggi: le nuove risposte social

Il conduttore 34enne, mentre è in viaggio in treno verso Milano, si svela un po’

Uomo di successo Rai, ha appena firmato un “accordo pluriennale”, lo ha annunciato Viale Mazzini

Stefano De Martino, mentre è in viaggio in treno da Napoli a Milano, si svela un po’. Ai follower regala nuove risposte sul privato sul social. Chiarisce se è single oppure no e spiega la sua nuova visione sui tatuaggi, di cui aveva ricoperto il suo corpo.

Il conduttore 34enne vive un momento d’oro. La Rai lo ha blindato con “un accordo pluriennale”, così ha annunciato Viale Mazzini. Sembrerebbe sia proprio lui che sostituirà Amadeus ad Affari tuoi, prendendosi il gioco dei pacchi che sbanca lo share ogni sera. Forte del suo successo, l’ex ballerino di Amici è contento e sereno. Quando gli domandano se sia single, replica citando un amico con cui condivide molto in tv e a teatro, Francesco Paolantoni, e replica: “Sì, per legittima difesa”. Smentisce quindi il ritorno di fiamma con Gilda Ambrosio, di cui si era vociferato ultimamente.

Rivela di non avere una fidanzata con una replica ironica al quesito

I tattoo non li vuole più addosso: li sta rimuovendo col laser

Non è tutto. Stefano, segno zodiacale Bilancia ascendente Gemelli, sui tattoo, che prima gli piacevano tanto, ha cambiato opinione. “Mi piacciono i tatuaggi, ma non mi piace portarli addosso, l’ho capito con il tempo e sto rimediando come posso”, confida. Infatti li sta rimuovendo piano, piano col laser. Doloroso, ma necessario in questa versione di sé adulta e consapevole, matura.