''Mio padre mi aveva detto di non sposarmi, anche mamma'': Cecilia Rodriguez rivela in tv che i genitori erano contrari alle nozze con Moser

Cecilia Rodriguez si prende la scena insieme al suo Ignazio a Da vicino nessuno è normale, il nuovo show Rai di Alessando Cattelan. In tv rivela che i genitori erano contrari alle nozze con Moser. “Mio padre mi aveva detto di non sposarmi, anche mamma”, confessa ridendo. In realtà Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani adorano il 31enne con cui la 34enne andrà all’altare il prossimo 30 giugno in Toscana. Sono felicissimi che il sogno d’amore dei due si sia concretizzato. Il consiglio dei genitori arriva per un altro motivo...

Chechu, bellissima con l'abito nero monospalla aderente, è molto presa dai preparativi per il matrimonio, colpita in pieno dallo stress organizzativo dei fiori d’arancio. E così chiarisce: “E’ difficile, molto difficile, ma devo dire che sono difficili le persone, mi fanno mille domande. Io sinceramente non so cosa rispondere… Mi chiedono se le spese per arrivare al matrimonio sono a carico di noi due. Non mi sembra una domanda molto giusta… Mi chiedono come devono venire vestiti… Infatti il mio papà mi aveva detto di non sposarmi per questo. Io non l’ho ascoltato. Anche la mia mamma lo aveva detto”.

La Rodriguez aggiunge: “In realtà adorano Ignazio, lo amano”. Moser, pure lui col look total black, ci scherza su: “Sono molto socievoli nei miei confronti, ma poi evidentemente alle spalle non è così...”. E ride.

Il conduttore le ricorda che pure la sorella maggiore Belen, 39 anni, ospite a inizio aprile di Stasera c’è Cattelan, le aveva consigliato la stessa cosa. Cecilia ironizza: “Intanto ha detto che sposarsi è da presuntuosi, poi che io ho 33 anni, ma la matematica non è il suo forte, ne ho 34…”. Alessandro alla fine domanda senza appello: “Allora siete sicuri di volervi sposare?”. Lei non ha dubbi: “Certo, per tutta la vita”.