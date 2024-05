L'ex vincitore di Ballando e concorrente di Pechino Express Andrés Gil aspetta il primo figlio: l'annuncio della famosa fidanzata influencer

Dal 2015 ha una relazione con l’attrice Candela Vetrano, il 9 agosto 33 anni

Andrés Gil aspetta il suo primo figlio. L'ex vincitore di Ballando con le Stelle, vinto nel 2012 in coppia con Anastasia Kuzmina, e concorrente di Pechino Express, a cui ha partecipato nello stesso anno sempre insieme alla ballerina, diventerà padre. L’annuncio lo fa sul social la sua famosa fidanzata, influencer da 2 milioni di follower e attrice. Dal 2015 il 34enne ha una relazione con Candela Vetrano, che il prossimo 9 agosto compirà 33 anni.

I media argentini nei giorni scorsi hanno anticipato la gravidanza di Candela. I gossip poi si sono trasformati in realtà. La Vetrano su Instagram, in una storia, ha pubblicato una foto in cui è col suo Andrés. I due sorridono felicissimi. A corredo dello scatto semplici parole: “Està pasando”. Tradotto: “Sta accadendo”. Ad accompagnare la frase le emoticon di un cuore e di un pulcino che esce da un uovo, appena nato.

Gil, diventato famoso nel 2007 con il ruolo di Bruno Molina nella telenovela argentina Il Mondo di Patty, sulla storia con Candela in un’intervista aveva raccontato: “L’ho conosciuta nel dicembre 2015 grazie a Santi Talledo. Lei andò a cantare ad un festival a Napoli e Milano per un programma che aveva fatto con Cris Morena, Supertorpe e io parlai con Santi e rimasero tre giorni a casa mia a Roma. Ho fatto loro da guida turistica in giro per la città e con lei andavamo d’accordo. Due settimane dopo sono venuto a Buenos Aires per trascorrere le vacanze e ci siamo visti per tutto il mese. L’amore è nato così, spontaneamente. A maggio venne a trovarmi e ad agosto tornai a trovarla. Siamo stati un anno distanti e poi siamo diventati inseparabili”.