''Stefano mi ha tradita con una decina di donne'': Belen Rodriguez lascia il pubblico attonito in diretta tv e parla della sua malattia

Belen Rodriguez ha lasciato tutti a bocca aperta domenica pomeriggio quando ospite di Mara Venier ha affermato di essere stata tradita dal marito Stefano De Martino non con una, non con due, ma con almeno dodici donne.

La 39enne argentina a ‘Domenica In’ ha anche confessato che un anno fa per lei, sembra proprio dopo la scoperta del primo tradimento, è iniziato un periodo durissimo che l’ha portata a temere di morire e a farsi ricoverare in una clinica per circa tre settimane.

Tutto è partito nel dicembre del 2022. Parlando della fine della relazione col padre del suo primogenito Santiago, 10 anni, ha detto: “Il nostro rapporto non è finito per un tradimento, è iniziato con un tradimento. Dopo un mese (che erano tornati insieme, ndr) io ho saputo… ma non è finito per questo”.

Incalzata dalla Venier ha aggiunto: “Sono sicura che ci sia stato il tradimento, ho anche chiacchierato con le diverse… signorine. Sono state carine eh. Hanno ammesso subito tutto. Con tutte quante. Erano una decina, sono arrivata a dodici, poi ho smesso di telefonare…”.

“Io avevo il sesto senso femminile. Ho chiamato: ‘Pronto, buonasera, sono Belen’. Dopo il silenzio iniziale dicevano: ‘Io non voglio stare in mezzo’. Beh allora esci dalla stanza… adesso rido però prima non ho riso per niente. Qualcuna mi ha invitato a bere anche un caffè”, ha proseguito.

Belen, che è mamma anche di Luna Marì, avuta con Antonino Spinalbese nel 2021, ha quindi spiegato di essere caduta in depressione. Non voleva alzarsi dal letto, aprire le finestre o vedere la luce.

“Quando è arrivata la malattia, perché la depressione è una grande malattia, è una bruttissima bestia e non pensavo che avrei avuto a che fare con lei… non hanno saputo accompagnarmi. Non hanno saputo tenermi la mano. Mi sono sentita completamente sola. Tradita nel profondo, nella fiducia… sia letteralmente tradita”, ha spiegato.

Ha perso moltissimo peso, come si erano accorti molti dei suoi follower su Instagram: “Io non uscivo dalla stanza, ho iniziato ad avere la depressione, non la conoscevo… ne avevo sentito parlare e mi dicevo: ‘Com’è possibile che una persona si trascura così?’. E invece, quando arriva, arriva. Ho iniziato a non respirare più, ero in apnea completa. Non dormivo più. Adesso peso 57 chili, ero arrivata a pesarne 49. Non mangiavo più, non volevo alzarmi dal letto e non volevo aprire le finestre e vedere la luce”.

Quindi il ricovero in una clinica per 20 giorni: “Non riuscivo più ad aumentare di peso, mi sono auto-consegnata. Ci sono andata con le mie gambe. Mi sono guardata e mi sono detta: ‘Stai morendo’. Mi sono tirata su le maniche e ho fatto lo zainetto”.

A tenderle la mano è stato il compagno attuale, Elio Lorenzoni. Pian piano si è accorta che poteva essere più di un amico e oggi i due sono felicemente fidanzati e lui le ha anche già fatto la proposta di nozze alle Maldive, seppure sollecitato da Belen stessa, come ha raccontato scherzando proprio nel programma domenicale di Rai1.