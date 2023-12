Il conduttore 34enne dice la sua da Fazio dopo le rivelazioni della showgirl

A CTCF l’ex ballerino, incalzato da Fabio, risponde alla 39enne e fa il ‘saggio’

Stefano De Martino replica alla Rodriguez dopo le rivelazioni dell’argentina a Domenica In. L’ex moglie ha puntato il dito contro il conduttore, ha confessato di essere stata tradita con numerose donne, che lei ha chiamato personalmente e che hanno ammesso tutto. “Io sono arrivata a 12, poi ho smesso”, ha sottolineato la 39enne. Il conduttore 34enne in serata, ospite di Che Tempo Che Fa su Nove, incalzato da Fazio, risponde e fa il ‘saggio’, cercando di smorzare le polemiche. “Belen ha raccontato la sua verità, io non parlo perché lei è la madre di mio figlio”, dice.

''Belen ha raccontato la sua verità, io non parlo perché lei è la madre di mio figlio'': Stefano De Martino replica alla Rodriguez

Fabio vuole sapere, Stefano, con una calma serafica, evita di entrare nello specifico. “Lasciami dire una cosa Fabio. Non è una replica la mia, è solo una riflessione. Quando finiscono le relazioni in generale ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria”, esordisce riflessivo. “Poi c’è chi se la sente di renderla pubblica e raccontarla e chi la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità semplicemente perché ho dei motivi. Due dei quali sono il bene che c’è stato, perché io le voglio ancora davvero molto bene, e il secondo che è il più importante, che è che Belen è la madre di mio figlio. Per me è questa la cosa fondamentale”, sottolinea.

Il conduttore 34enne dice la sua da Fazio dopo le rivelazioni della showgirl

De Martino, poi, con grande disinvoltura, si permette anche di fare una citazione in inglese che traduce in italiano in diretta tv: “Mi è venuta in mente una frase di Charlie Chaplin meravigliosa: ‘La vita è una tragedia in primo piano, è una commedia sul piano lungo’. Io mi auguro che pian piano l’inquadratura si allarghi anche sulla nostra vita”. Tutto qui. Sui presunti tradimenti e sulla sua lontananza nel momento più buio di Belen, caduta in depressione a causa delle 'corna’ e della sua ‘distanza emotiva’, neppure una parola.

La 39enne a Domenica In ha rivelato i presunti tradimenti dell'ex

La showgirl a Mara Venier solo poche ore prima aveva raccontato: “Non è finita per un tradimento, è iniziato con un tradimento. Dopo un mese ho saputo (a fine dicembre 2022, ndr)), però ho fatto finta di niente. C'è stato questo, ma non è finito per questo. Dopo ho anche chiacchierato con le signorine, hanno ammesso subito tutto. Erano una decina, sono arrivata a 12, poi ho smesso di telefonare”. E sulla depressione ha detto “Non respiravo più, non dormivo più, sono arrivata a pesare 49 kg, ora peso 57. Non volevo più vedere la luce. Ma ho deciso di combattere e aprire quelle finestre, le tende, non è stato facile. All'inizio stavo con Stefano, ma lui lavorava a Napoli. Non ha saputo aiutarmi, essere un marito. Perché non mi ama, non mi ha amata”.