Gli aveva sempre creduto, respingendo al mittente tutte le insinuazioni che arrivavano, ma adesso...

“A me non sono mai arrivate prove concrete. Voci, illazioni, chiacchiere… Ma non ho visto nulla”

Ilary Blasi a Verissimo torna a parlare. Lo fa dopo l’uscita di Unica, il docufilm in cui racconta la sua verità sulla separazione da Francesco Totti, su Netflix. In tv la conduttrice 42enne svela di aver cambiato idea sull’ex marito. “Se Totti mi ha tradita anche prima? Ora penso di sì”, confessa. Lo aveva sempre difeso, a partire dalle pesanti insinuazioni di Flavia Vento pochi giorni prima delle nozze, celebrate il 19 giugno 2005. Ma adesso crede che Roma avesse sempre saputo delle presunte numerose infedeltà del 47enne, ex capitano giallorosso, idolo indiscusso della Città Eterna.

''Se Totti mi ha tradita anche prima? Ora penso di sì'': Ilary Blasi torna in tv e svela di aver cambiato idea sull'ex marito

La Blasi ripercorre il racconto fatto nel documentario. Il cambiamento di Totti, a novembre 2021, a causa del caffè da lei preso a Milano con un ragazzo, la gelosia dello sportivo. Sull’aut aut di Francesco di cambiare numero, cancellarsi dai social e smetterla col lavoro, la presentatrice precisa: “E’ sempre stato geloso. Ma io ora non me la sento di paragonare questa cosa alla parola patriarcato. E’ il padre dei miei figli e lo sarà per sempre. Io credo che fosse confuso, spaventato anche lui. Era una via di fuga più facile. Ma nulla a che vedere con quello che sentiamo in questi giorni…”.

Chiede scusa alla stampa, per non aver creduto alle voci che parlavano della relazione tra Totti e Noemi Bocchi, quella stampa che lei aveva accusato proprio a Verissimo. Anche Ilary dai giornalisti, però, vorrebbe delle scuse: nel corso di questi mesi sottolinea di essere stata trattata male, definita come “una poco di buono”, semplicemente “ex Letterina”, al contrario dell’ex.

Gli aveva sempre creduto, respingendo al mittente tutte le insinuazioni che arrivavano, ma adesso...

Parla dei figli. La secondogenita 16enne Chanel, quando è uscito Unica, sul social ha scritto “Sono fiera di te, ti amo”. La Blasi svela: “I nostri figli hanno visto il documentario, gliel'ho detto due giorni prima e li ho lasciati liberi di scegliere. 'Se lo volete guardare sapete dove trovarlo, prendetevi il vostro tempo'. Di fatto loro quella storia la conoscevano, non si tratta di schierarsi, non si sceglie tra mamma e papà. L'importante è che abbiano la situazione chiara, ovviamente hanno vissuto tutto il terremoto, fa parte di un divorzio”.

“A me non sono mai arrivate prove concrete. Voci, illazioni, chiacchiere… Ma non ho visto nulla”, spiega

Poi le viene domandato se oggi lei pensi di essere stata tradita anche prima da Totti, nei 20 anni trascorsi insieme. Ilary lo ha sempre difeso, credendo alle parole dell’ex calciatore. Ma la sua percezione è cambiata. La Blasi così ammette: “E’ quello che Roma mi ha fatto capire… A me non sono mai arrivate prove concrete. Voci, illazioni, chiacchiere, questo sì. Però non ho mai visto nulla. Probabilmente, ma non ho prove. Ora penso di sì, mi ha tradita”.