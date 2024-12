''Mia madre mi obbligava a fare tagli corti'': Taylor Mega rivela perché un disturbo psicologico l'ha portata ad amare i capelli lunghi

La 31enne lo racconta su TikTok: quando era una bambina soffriva di tricotillomania

“Ecco com’è nata la mia ossessione per i capelli”, confida l’influencer

Taylor Mega su TikTok racconta ai follower com’è nata la sua ossessione per la chioma, di cui va orgogliosissima. La 31enne rivela perché un disturbo psicologico l’ha portata ad amare follemente i capelli lunghi. “Mia madre mi obbligava a fare tagli corti”, rivela e spiega perché.

“Tutto parte dalla mia infanzia perché io soffrivo di tricotillomania, un disturbo che ti porta per forza a giocare con i tuoi capelli - chiarisce l’influencer - Stavo sempre a girarmi i capelli con le dita. Mia mamma, non sapendo come gestire la cosa, mi portava dalla parrucchiera e mi faceva tagliare i capelli corti”.

Taylor soffriva tantissimo e aveva una irrefrenabile voglia di avere i capelli lunghi, così in estate, quando c’era la notte di San Lorenzo, quella delle stelle candenti, esprimeva un unico desiderio: poter avere la chioma che sognava.

“Crescendo con l’adolescenza, mia madre non aveva più il potere di farmi tagliare i capelli”, prosegue la Mega. Così riesce finalmente a ottenere una lunghezza media. “Poi arrivo ai miei 17 anni, passo un brutto periodo con le sostanze stupefacenti… Di punto in bianco, nella pazzia del momento, secondo me stavo anche affrontando un trauma forte, prendo e mi raso completamente mezza testa. Quando mi sono rimessa in sesto, anche a livello psicologico, mi sono tagliata i capelli corti per far crescere tutto in maniera omogenea e a 20 anni avevo di nuovo i capelli corti”, spiega ancora.

A 20 anni ha iniziato a farli ricrescere, prima aiutandosi con le extension, poi con gli integratori

Per risolvere il problema, Taylor ha deciso di mettere le extension. “I capelli facevano una fatica allucinante a crescere, mi sono aiutata anche con degli integratori validissimi”, precisa. Ora i suoi capelli sono finalmente lunghissimi. Lei se ne prende cura con grande attenzione. “Sono rimasta traumatizzata dai capelli, faccio fatica ancora oggi a tagliarli, lo faccio ogni 3 mesi, solo le punte”, conclude la ragazza.