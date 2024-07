A Temptation Island Christian lascia Ludovica dopo aver visto le immagini nella doccia con il tentatore: 'Pensavo ci fosse un limite alla delusione, che schifo'

La prima coppia del reality ad affrontare il falò esce separata

I due fidanzati abruzzesi si sono lasciati malissimo

Nelle seconda puntata di Temptation Island non mancano le crisi e le lacrime, ma c'è già una coppia che si è lasciata. Si tratta degli abruzzesi Christian e Ludovica. I due partecipano al programma perché lui ha scoperto che la fidanzata, in passato, lo ha tradito, più di una volta. Dopo una serie di video nel pinnettu e un falò è subito crisi.

La prima coppia ad uscire separata è quella formata da Christian e Ludovica

Ludovica nel villaggio della fidanzate si concentra su un altro abruzzese, il tentatore Andrea. I due scherzano, hanno complicità si lasciano andare a giochi che contemplano anche il contatto fisico. La rabbia di Christian davanti ai video è immediata: ''Io mi sto vergognando, veramente, lei doveva darmi dimostrazioni''. Intanto Andrea e Ludovica sono sempre più vicini tra massaggi e bagni: ''Ho paura di questo legame, di quello che può diventare'', confessa lei e Christian quindi, chiede il falò di confronto anticipato.

Ludovica è stata molto vicina al tentatore Andrea

Filippo Bisciglia accoglie i ragazzi al falò di confronto, ma ci sono altri video da vedere. Durante una serata in piscina, Ludovica e il tentatore vengono buttati in acqua, dopodiché Andrea prende per mano la 29enne e la porta in stanza a fare una doccia. I due si chiudono nel bagno insieme, dove non è ben chiaro quello che stanno dicendo e Christian esplode: ''Pensavo ci fosse un limite alla delusione, ma lei supera tutto. Che schifo, ma non ti vergogni. Mi hai deluso sotto tutti i punti di vista, ti ho portato qua per avere delle conferme e le conferme sono queste? Non hai idea di quanto ti amavo, le altre ragazze si lamentano dei loro fidanzati, tu non hai proprio niente da lamentarti con me''. Ludovica spiega che in bagno non è successo nulla, ma il fidanzato è irremovibile.

Dopo aver visto la fidanzata chiusa in bagno con il tentatore Christian ha chiuso la storia

Ludovica è rimasta sola sul tronco, ma anche per lei la storia è finita

''Hai distrutto tutta la stima che avevo nei tuoi confronti. Ti ho perdonato due volte, non sono venuto qua per prendermi le corna la terza volta''. Lei non riesce a parlare: "Non credo di essere meglio o peggio di qualcuno, mi sono sentita sbagliata, non perché faccio degli errori, sono più esuberante, socievole". Christian, quindi, chiude: "Lo so io come sei, non venirmi a cercare mai più". Filippo chiede se i due vogliono uscire soli o insieme e Christian non ha dubbi. Lei rimane sola: ''Avremmo potuto avere un chiarimento, come persone mature".