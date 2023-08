Temptation Island: dopo il crack con Perla, Mirko Brunetti felice con la tentatrice Greta, le prime immagini della nuova coppia

I due si dicono “innamoratissimi”: hanno già fatto lo stesso tatuaggio sull’avambraccio

Lei: “E’ venuto a trovarmi e gli ho fatto conoscere la mia famiglia”

Temptation Island in questa edizione da ascolti record lascia sul campo tante coppie, ora scoppiate. C’è chi, però, ha già riscoperto l’amore con la A maiuscola, almeno così pare. Dopo il fragoroso crack con Perla, Mirko Brunetti è nuovamente felice con la tentatrice Greta Rossetti, conosciuta durante il reality show e da cui è inseparabile. Le prime immagini della nuova coppia elettrizzano i fan: è con l’ex single che il ragazzo va all’incontro con Filippo Bisciglia un mese dopo la fine dell’esperienza vissuta in Sardegna.

Usciti insieme da Temptation, Mirko e Greta si mostrano affiatati e appassionati. “Sono io che ho scritto a lui - ammette Greta - è venuto a trovarmi, gli ho fatto conoscere la mia famiglia e per me questo è un passo importantissimo”. “Com’è stato? Destabilizzante ma bello - spiega il 26enne - se lei è così speciale, lo è anche grazie alla sua famiglia. Greta è dolce, sensibile, mi dà tanto equilibrio, siamo molto complici. Anche solo guardandoci, ci capivamo. Tra di noi non servono le parole”.

“Sono innamorata pazza - sottolinea la 24enne nata a Melzo, in provincia di Milano - E’ un uomo stupendo, unico, pure lui è speciale”. Mirko la guarda e svela: “Siamo innamorati, non lo è solo lei”. Con l’ex nessun confronto: la Vatiero, dopo quasi 5 anni di relazione, è stata liquidata davanti alle telecamere e basta così.

I due si dicono “innamoratissimi”: hanno già fatto lo stesso tatuaggio sull’avambraccio

Mirko e Greta mostrano a Filippo il tatuaggio che hanno fatto insieme sull’avambraccio. E’ una frase, si legge: “I tuoi occhi la mia cura”. Bisciglia lo prende come spunto per augurare a i due un futuro radioso insieme.

Dopo di loro è la volta di Perla. Anche lei arriva con il single Igor, i due si frequentano, ma non stanno insieme. La 25enne confida di aver sofferto per la rottura: “Non mi sono rivista più con Mirko, non me l’aspettavo, sono rimasta delusa. Con Igor, va bene, ma dobbiamo capire tante cose”.

Anche la Vatiero arriva col single Igor, ma non ha problemi ad ammettere di essere stata male: col ragazzo si stanno conoscendo, ma non stanno insieme

“Io non sono una persona che gioca - sottolinea al conduttore Perla - spero di continuare la frequentazione con serietà”. Igor la osserva, ma c’è già chi non crede affatto nella loro relazione: per tutti è solo un qualcosa di molto labile che presto si concluderà.