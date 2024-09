Teresanna Pugliese è di nuovo mamma: ecco il sesso e il nome del bebè dell'ex tronista di Uomini e Donne

La 37enne napoletana non aveva voluto conoscere il sesso del bebè

Dopo Francesco, 9 anni, Teresanna e il marito Giovanni sono di nuovi genitori

Teresanna Pugliese è diventata mamma per la seconda volta. L’ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip, il 24 settembre ha dato alla luce il piccolo Gioele.

La 37enne ha raccontato sul suo profilo Instagram di aver vissuto l’inizio della gravidanza con preoccupazione in quanto i medici le avevano diagnosticato una extra-uterina. Teresanna però ha insistito ed è andata avanti fino al momento in ui ha potuto tirare un sospiro di sollievo. La Pugliese è già mamma di Francesco, 9 anni, nato dall’amore con Giovanni Gentile, imprenditore napoletano. L’ex tronista ha spiegato che la seconda gravidanza è stata fortemente voluta, anche se a distanza di anni ‘’perché ogni famiglia ha i suoi tempi’’. La coppia non ha mai voluto sapere il sesso del bambino fino al momento della nascita.

La stories Instagram di Teresanna in cui ha annunciato la nascita

Il 24 mattina la 37enne ha pubblicato un video sul suo profilo in cui ha mostrato il biglietto scritto al suo primogenito prima di andare in ospedale. “Buongiorno amore di mamma!!lo e papà siamo andati in ospedale, Il tuo fratellino o sorellina ha deciso di nascere!! Ci vediamo oggi. Pensami e fai una preghierina. Mi raccomando però oggi hai le prove di veriflca, impegnati! In bocca al lupo. Ti amiamo.” Dopo due giorni finalmente il lieto annuncio: Gioele è nato, è un maschietto e sta benissimo.