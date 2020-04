Tiziano Ferro dopo la morte della sua Penny adotta altri due cani

Paola Perego, ecco come mi sono fatta male

La scorsa settimana Paola Perego si è procurata una lesione femorale. La conduttrice nonostante la quarantena si è fatta molto male in casa. Adesso ha rivelato quale attività stava facendo quando ha subito la distrazione del quadricipite. Rispondendo alle domande di alcuni follower su Instagram ha fatto sapere: “Ho una lesione femorale, me la sono fatta facendo yoga, ho esagerato”. Sono ormai anni che la 54enne per tenersi in forma si sottopone a lunghe sedute di yoga o di gyrotonic. Gli effetti sono per lo più benefici, ma stavolta qualcosa è andato storto.

