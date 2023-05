Totti e Noemi Bocchi allo stadio a tifare la Roma insieme a Cristian, il figlio primogenito di Francesco e la Blasi: foto

Il 46enne e la compagna affiatati con 17enne: grande esultanza al gol dei giallorossi

Debutto per la coppia e il ragazzo all’Olimpico come ‘famiglia allargata’

Francesco Totti e Noemi Bocchi debuttano all’Olimpico da coppia oramai ufficiale, ma non solo. E’ la loro prima volta allo stadio anche da ‘famiglia allargata’. Il 46enne e la 34enne allo stadio arrivano insieme a Cristian, il figlio primogenito di Francesco e Ilary Blasi. Seduti sugli spalti per tifare la Roma, i tre mostrano grande feeling e complicità.

Totti e Noemi Bocchi allo stadio a tifare la Roma insieme a Cristian, il figlio primogenito di Francesco e la Blasi

L’ex capitano dei giallorossi non può perdersi la semifinale di andata di Europa League che vede la Roma impegnata contro il Bayer Leverkusen. Insieme a Noemi e il 17enne arriva allo stadio intorno alle 19,30. Francesco, la Bocchi e Cristian si siedono vicini in tribuna autorità. Il ragazzo sta accanto al papà. Seguono con grande attenzione il match e si lasciano andare a una grande esultanza quando Edoardo Bove, giocatore 20enne proveniente dalla Primavera, porta in vantaggio la squadra di casa.

La gara finisce 1-0 per la Roma. Totti sorride. Per lui è stata una serata speciale. Prima della partita ha incontrato i vecchi compagni di squadra. Lo stadio gremito, sold out, e la gara gli hanno regalato emozioni fortissime. Ha condiviso alcune storie sul social per raccontare la commozione provata.

Debutto per la coppia e il ragazzo all’Olimpico come ‘famiglia allargata’

Francesco ha vissuto ogni istante insieme a Noemi, la donna che ha preso il posto di Ilary al suo fianco. Quella che anche i figli hanno ormai accettato. E’ accaduto lo stesso anche per Bastian, il compagno 36enne della conduttrice che ha da poco compiuto 42 anni.