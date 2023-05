Sophie Codegoni e Alex Basciano genitori, la  21enne ha partorito: ecco il nome scelto per la figlia

Sul social arriva l’annuncio della nascita della bebè: la prima foto a tre

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, detti i Basciagoni ai tempi del GF Vip, non stanno nella pelle, stringono tra le braccia, finalmente, la loro bambina. Sul social arriva l’annuncio della nascita della bebè, venuta alla luce oggi, venerdì 12 maggio. I due sono genitori, la 21enne ha partorito ed è pazza di gioia mentre accarezza dolcemente Céline Blu, questo il nome scelto per la figlia.

Su Instagram l’ex tronista 21enne e il compagno 33enne condividono la prima foto a tre: uno scatto in bianco e nero in cui la neo mamma tiene tra le braccia la piccola. Alex abbraccia entrambe. "Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato…mamma e papà ti amano da morire. La nostra Céline Blue”, scrivono.

La Codegoni era entrata in clinica il 10 maggio, la bambina si è fatta un po’ attendere. Basciano nelle sue storie aveva commentato: “Céline non sai che t'aspetta! Ma tu non farci aspettare troppo", anche se la data prevista per il parto, comunicata dai dottori a Sophie, era il 15 maggio.

La coppia ora inizia una nuova avventura. Sophie e Alessandro si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip 6. L’amore è cresciuto nel tempo. Sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia lo scorso settembre è arrivata persino la proposta di nozze. Poi la gravidanza. Il matrimonio ci sarà, intanto ora la gioia grandissima di una figlia. Il sogno della Codegoni si è avverato. In tv aveva detto: “Il mio desiderio più grande è diventare mamma, e sogno Ale come papà dei miei figli”.