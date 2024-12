''Non ho potuto trascorrere Natale con la mia bambina né darle un regalo'': lo sfogo di Alessandro Basciano contro la Codegoni

Il 35enne ha scritto di non sapere neppure come stia Celine Blue, avuta 1 anno e mezzo fa

Alessandro Basciano ha accusato l’ex compagna Sophie Codegoni di non avergli fatto vedere la figlia Celine Blue neppure a Natale.

Il 35enne, che lo scorso novembre ha fatto un paio di giorni in carcere - per poi essere rilasciato - con l’accusa di stalking nei confronti della madre di sua figlia, si è sfogato sul social. Ha affermato di non sapere nemmeno come stia la bambina, avuta con la Codegoni un anno e mezzo fa.

“Un padre che non può trascorrere il Natale con la sua bambina, darle un regalo, sapere come sta”, ha scritto in una Instagram Story.

“Ho seguito la strada della legalità, abbiamo depositato un ricorso in tribunale, fatto 3 denunce per sottrazione di minore, ma la giustizia ha i suoi tempi. Nel frattempo non so dove si trovi mia figlia, se sta bene, con chi sia”, ha aggiunto.

“È chiaro che molte azioni siano finalizzate a suscitare una mia reazione, infinite provocazioni che schivo come sassi. Strumentalizzare l'amore per una figlia, utilizzarla come se fosse un ‘oggetto’ di proprietà esclusiva è di quanto più crudele esista al mondo”, ha continuato.

Il post-sfogo di Basciano

“Vado dritto per la mia strada, confidando nella giustizia, nella verità e nel tempo. Certo che tutto il male ritorni al mittente, anche nei confronti di chi si prodiga per farmi del male morale ma anche fisico, un giorno questo ultimo concetto sarà più chiaro a tutti, per ora va bene così”, ha chiosato.

Basciano e la Codegoni, 23 anni, si sono conosciuti al ‘Grande Fratello Vip’ - sesta edizione - nel 2021.