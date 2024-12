Federica Nargi per Capodanno vola alle Maldive con Alessandro Matri e le figlie Sofia e Beatrice

L'ex velina 34enne dopo il terzo posto a Ballando con le stelle è partita per il mare

Eccola nel paradiso tropicale con tutta la famiglia per rilassarsi dopo lo show

Federica Nargi si gode in relax la sua famiglia al caldo. L'ex velina 34enne dopo aver trascorso il Natale con genitori, suoceri e parenti è partita per festeggiare il Capodanno alle Maldive. Eccola nel famoso paradiso tropicale insieme al compagno Alessandro Matri e alle figlie Sofia, 8 anni e Beatrice, 5.

Vacanze alle Maldive per Federica Nargi e la famiglia

La showgirl romana è reduce dal grande successo di Ballando con le stelle. Insieme al coach di ballo Luca Favilla si è classificata terza ottenendo grandissimi consensi dal pubblico e dalla giuria. Durante questi mesi però, la Nargi è stata costretta a trascorrere gran parte della settimana a Roma, mentre le figlie erano a Milano con il papà. Si è trattato di un grande sacrificio ha spiegato la 34enne: “Lasciare le bambine a Milano è stata per me la cosa più difficile. Conciliare gli impegni e la vita familiare non è mai semplice. Anche perché so che manco loro da morire, dopo un mese e mezzo iniziano a chiedere di me. Soprattutto la più piccola, Beatrice. A scuola piange, le manco. Ho cercato di farle capire che mamma lavora. Spero che questa esperienza serva alle mie figlie per imparare che, nella vita, se vuoi realizzare un sogno, devi crederci e lavorare”.

Alessandro Matri in questi mesi è rimasto a Milano con le figlie

Fisico strepitoso per l'ex velina in bikini

Adesso che l'esperienza romana si è conclusa Federica vuole recuperare tutto il tempo perduto con le bimbe. E quale posto migliore per godersi l'arrivo del 2025 se non il paradiso tropicale delle Maldive? Proprio sull'atollo dove non esiste l'inverno e le temperature massime si aggirano intorno ai 30°, mentre le minime ai 25°, la famiglia Nargi- Matri si gode le vacanze in bikini.