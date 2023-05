Valentina Persia mamma single grazie a donatore di seme e fecondazione assistita: ''Grata alla vita e a chi giudica...''

La comica 51enne sta dalla parte di Giorgia Wurth, mamma di 2 gemelli nati nel 2018 nello stesso modo

Valentina Persia sta dalla parte di Giorgia Wurth. La comica 51enne è una mamma single grazie a donatore di seme e fecondazione assistita, proprio come l’attrice, che il 22 gennaio 2018 ha dato alla luce i suoi gemelli, Leila e Lucas. In occasione della presentazione del libro della 43enne, “Mamme single per scelta”, sul social l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi commenta: “Sempre e comunque verità di pancia e di cuore …è stato un piacere ascoltarti e un onore esserci …Grata alla vita per essere madre e a chi giudica auguro una vita altrettanto felice”.

La Wurth nel lungo post sul suo nuovo lavoro spiega: “Signore e Signori, vi presento il mio nuovo libro: "MAMME SINGLE PER SCELTA”!!! Qualcuno sostiene che tutte le MADRI, quando partoriscono, sono SINGLE. Le protagoniste di questo viaggio lo sono davvero. E per scelta. Sono donne autonome, istruite, realizzate, economicamente indipendenti. Spesso vicine o sopra i quaranta, ma a volte anche giovanissime, con le idee molto chiare, che invece di accontentarsi o scendere a compromessi con uomini che non amano, o non amano più, o non trovano, decidono comunque di diventare mamme. Da sole. Donne che tra l’attesa del Principe Azzurro e l’affidabilità della scienza, scelgono la seconda”.

“Eppure, spesso si sentono dire: ‘Ma non potevi andare col primo che passa? Non potevi andare a Cuba a farti mettere incinta?’ - continua la Wurth - Certo che avrebbero potuto, ma hanno fatto una scelta diversa. Nelle pagine del libro, capirete perché. Poco a poco, vi spiegherò come e perché è nato questo progetto, intanto ringrazio con tutto il cuore le ragazze che si sono fidate e affidate raccontandomi il loro percorso, spesso tortuoso, lungo, faticoso, pieno d’amore. Grazie infinite alla dottoressa Daniela De Cesario, esperta in psicologia della riproduzione, infertilità e pma, che chiude il libro con una relazione preziosissima, piena di risposte e insieme di domande, spunti di riflessione per chi non si accontenta di rimanere a galla ma ha voglia di scoprire il mondo sott’acqua”.

Giorgia poi si rivolge a Valentina: “Grazie adorata Valentina Persia per avermi supportato e fatto tanto, tanto ridere. Che madre incredibile sei”. La comica ringrazia. A Verissimo, lo scorso gennaio, aveva raccontato: “Sono diventata mamma a 43 anni, ma non per un capriccio. Purtroppo la vita ha portato via il mio grande amore, e allora ho deciso di diventare mamma da sola”. Sono nati così Carlotta e Lorenzo. "Penso che si diventi mamma ancora prima di avere figli. Io ho lottato per averli, li ho voluti, li ho desiderati”, aveva aggiunto. Senza paura, grazie a un seme di un donatore e alla fecondazione assistita ha voluto mettere al mondo i bimbi tutta sola.