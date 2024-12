Valeria Marini aggredita mentre rincasava, inseguita da un uomo ora arrestato: ''Sono molto scossa''

La 57enne stava tornando a casa nella serata di giovedì 5 dicembre quando è avvenuto il fatto

Un uomo la stava aspettando al buio vicino alla porta della sua casa, è fuggita e si è salvata

L’uomo sarebbe stato subito arrestato da una pattuglia della polizia nel centro di Roma

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Valeria Marini avrebbe vissuto momenti di grande paura nella serata del 5 dicembre, quando un uomo l’avrebbe inseguita sulle scale del palazzo in cui vive, in pieno centro a Roma. La soubrette, visibilmente scossa, avrebbe dichiarato: “Sto bene, ma sono molto scossa e mi sento fortunata”.

Stando al racconto fornito dalla stessa attrice e imprenditrice 57enne, tutto sarebbe accaduto intorno alle 23, al suo rientro a casa. Dopo aver aperto il portone, Marini avrebbe trovato l’androne avvolto nell’oscurità, un fatto insolito che avrebbe scoperto essere causato dalla rottura intenzionale delle lampadine. Durante i primi passi sulle scale, avrebbe percepito strani rumori e, insospettita, avrebbe chiesto ad alta voce chi fosse presente. Poco dopo, avrebbe sentito una persona scendere di corsa verso di lei.

Valeria Marini, 57 anni, ha raccontato di essere stata aggredita nella serata di giovedì 5 dicembre mentre di sera tornava nella sua casa al centro di Roma

Spaventata, avrebbe tentato di fuggire, ma l’individuo l’avrebbe inseguita. Con prontezza, Marini sarebbe riuscita a uscire dal palazzo e, per fortuna, avrebbe trovato nei pressi una pattuglia della polizia municipale. Gli agenti, allertati immediatamente, sarebbero intervenuti, dirigendosi verso l’ingresso dell’abitazione.

Qui, un uomo descritto come giovane, con il volto parzialmente coperto da un cappellino, sarebbe uscito dall’edificio mostrando un atteggiamento ostile e pronunciando insulti in portoghese. Alla vista delle forze dell’ordine, avrebbe reagito con aggressività, venendo bloccato e successivamente condotto in Questura.

Nel frattempo, Valeria Marini sarebbe stata accompagnata dagli agenti all’interno del condominio per assicurarsi che tutto fosse in sicurezza. È in quel momento che si sarebbe scoperto che le lampadine delle scale erano state deliberatamente danneggiate e che il sistema di allarme risultava parzialmente compromesso.

La soburette si è salvata grazie all'intervento della Polizia Municipale

La soubrette avrebbe poi formalizzato una denuncia. Come riporta sempre il Corsera avrebbe affermato: “Sono scossa profondamente, ma mi sento fortunata. Il rumore che ho sentito mi ha messo subito in allarme perché in quella scala abito solo io. E questo mi ha permesso di capire che dovevo subito scappare. Per fortuna la pattuglia che staziona sempre nelle vicinanze mi ha permesso di chiedere aiuto e salvarmi da quell’uomo, che altrimenti avrebbe potuto raggiungermi e farmi del male”.

Le autorità starebbero ora indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e comprendere se l’aggressore avesse pianificato l’azione o agito in modo improvvisato. Il gesto, comunque, avrebbe lasciato l’attrice scossa, ma grata per essere riuscita a salvarsi in tempo.