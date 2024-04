''Simona adesso è in difficoltà'': la Ventura a causa della paresi facciale abbandona in diretta il programma tv su Rai2

La conduttrice 59enne a metà trasmissione lascia il timone a Paola Perego

La paresi facciale ancora non si è risolta, così Simona Ventura abbandona in diretta il programma che conduce su Rai2 con Paola Perego, Citofonare Rai2. La collega con grande calore in diretta svela: “Simona adesso è in difficoltà”. La conduttrice 59enne, però, la sera, nonostante il problema, la sera si collega ugualmente con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa su Nove. Si fa vedere mentre tiene tra le mani un mega corno portafortuna che ha in casa e ironicamente ammette: “Direi che questo è il momento di mostrarlo”. Ci scherza su.

Un settimana fa la metà del volto paralizzata non l’aveva bloccata. “Non è niente di che, è il freddo - aveva detto mentre era in onda - Mi sto curando”. A distanza di sette giorni però nulla parrebbe essere mutato. Così SuperSimo dopo la pubblicità, a metà puntata della sua trasmissione, dà forfait e si arrende.

"Lasciatemi dire che la mia compagna di viaggio, nonché amica, è veramente stoica, perché nonostante abbia avuto questa paresi, che è una cosa non grave, che si risolverà, è venuta comunque qui, ma adesso è in difficoltà. Non so quante donne dello spettacolo sarebbero comunque venute a lavorare così”, sottolinea la Perego al rientro in studio. Simona Ventura aggiunge: "L’ho fatto, c’ho provato, però Paola mi sento di andare a riposo. Quindi so che farai benissimo anche senza di me”.

In serata tutti credono che Simona sarà assente dall’ormai famoso tavolo di Fazio. Lei invece sorprende: non rinuncia, si collega da casa, nonostante la paresi. Ha continui problemi con l’audio e ci ride su. Quando il presentatore le domanda come stia andando, lei rappresenta la situazione mostrando il corno. Spera di mettersi questa situazione alle spalle quanto prima. “Direi che questo è il momento di mostrarlo”, sottolinea sarcastica.

Lo scorso 8 aprile la Ventura sulla paresi aveva detto: "Mi sono svegliata con la parte sinistra bloccata, mi hanno spiegato di che si tratta. Non è nulla di neurologico, ci vuole solo tempo. Come si cura? Con il cortisone, almeno per una settimana. Sto prendendo anche un anti virale, perché potrebbe essere partita un’infiammazione. E anche vitamine. Io non mollo mai, neppure morta”.