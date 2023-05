Victoria Cabello: ''Sembro 10 anni più giovane perché non ho figli''

La conduttrice ha detto che non essere madre e non essere sposata le ha regalato una pelle migliore

Non rimpiange di non aver avuto bambini né sente la mancanza di un fidanzato

Victoria Cabello ha una pelle stupenda a quasi 50 anni. Il merito? Non avere figli. O almeno questo è quello che ritiene la conduttrice, che tra poco (il 23 maggio) tornerà in tv con il programma di Tv8 ‘Viaggi pazzeschi’, in coppia con Paride Vitale (suo compagno di avventura anche a ‘Pechino Express’).

Victoria Cabello, 48 anni, pensa di apparire 10 anni più giovane grazie al fatto di non avere figli e di non essere sposata

Intervistata dal settimanale ‘F’ Victoria ha parlato della sua vita sentimentale. “Sono in una fase, come direbbe Lizzo, la cantante, in cui mi basto. Mi piace l’idea di alzarmi e decidere sul momento cosa fare, senza dover rendere conto a nessuno. Tutte le mie amiche sono fidanzate, sposate, e molte felicissime in quella situazione, ma io non so se potrei rinunciare a questa libertà”, ha detto.

Poi sulla sua forma fisica ha aggiunto: “Quando mi chiedono: ‘Ma cosa fai per avere questa pelle?’, rispondo: ‘Non sono sposata né fidanzata, e non ho figli’. Questo mi toglie dieci anni sicuri”.

Victoria insieme all'amico e collega Paride Vitale

Victoria non pensa comunque che sarebbe stata in grado di fare la mamma: “Non ho mai sentito quella spinta ad averli. Mi sono concentrata sul realizzare me stessa, forse sono stata molto egoista. Ma non ho nessun senso di colpa e non mi sono mai pentita”.

“Ammiro tantissimo uomini e donne che crescono figli in età adolescenziale e che gestiscono rapporti molto complessi, io non credo sarei stata in grado”, ha sottolineato.