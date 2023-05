La 22enne sarà la guest star dell’episodio che si sta girando a Roma

Insieme a lei ci sarà anche una ‘vippona’, la 30enne Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra

Jasmine Carrisi lo annuncia in pompa magna sul social: è troppo fiera di quel che accade nella sua vita. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è entrata a far parte del cast di Beautiful: sarà la guest star della puntata che si sta girando a Roma. La 22enne si fa vedere sul set insieme ai protagonisti storici della soap opera americana, tra i quali spiccano Katherine Kelly Lang e Thorsten Kaye.

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso nel cast di 'Beautiful' per una puntata: Jasmine Carrisi sul set coi protagonisti storici

Jasmine non sta nella pelle. In compagnia degli attori che prestano il volto a Brooke, Ridge, Steffy, Thomas, Hope, Liam e Carter sta d’incanto. Per lei, già cantante e giudice di The Voice Senior insieme al padre, si tratta della sua seconda esperienza da attrice.

La 22enne sarà la guest star dell’episodio che si sta girando a Roma

La Carrisi veva già recitato nella pellicola in costume “La dama e l’ermellino", indossando i panni di una duchessa del Rinascimento, secondo gli studiosi la vera Gioconda ritratta da Leonardo Da Vinci. Era il 2018. Ora il sogno si rinnova: per lei, ancora giovanissima, è una grandissima occasione per farsi conoscere anche all’estero.

Le riprese sono iniziate già da qualche giorno: i protagonisti della soap a pranzo nella Capitale

Non ci sarà solo Jasmine come presenza italiana nel cast di Beautiful. L’altro volto conosciuto è quello di una ‘vippona’: la 30enne Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra. Secondo quanto scritto da The Hollywood Reporter interpreterà il ruolo della pr internazionale della Forrester Creation. Dovrebbe essere protagonista della sequenza girata a Piazza Navona, scenario di una sfilata. Stando ai rumor a fare da colonna della sfilata dovrebbe essere proprio una canzone dell’ereditiera.

Insieme a Jasmine ci sarà anche una ‘vippona’, la 30enne Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra

L’episodio di Beautiful in cui Jasmine e Ginevra reciteranno dovrebbe andare in onda nel 2024, anche se ancora non si conosce il mese.