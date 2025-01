Victoria De Angelis dei Maneskin scatenata con la fidanzata Luna Passos ai Caraibi: topless e baci roventi, foto

La 24enne sotto il sole si diverte un mondo con anche altre amiche: balli e risate

+La band è in pausa temporanea, data la voglia di Damiano David di essere solita (sarà anche uno dei super ospiti di Sanremo 2025). Victoria De Angelis dei Maneskin, impegnata come DJ in giro per i club di tutto il mondo, esplora nuove opportunità e progetti individuali. Poi, ogni tanto si prende una vacanza. La 24enne è scatenata con la fidanzata Luna Passos ai Caraibi. Per le due topless sotto il sole, insieme ad altre amiche, e baci roventi, mostrati sul social.

Vic pubblica un post con tante foto che raccontano la sua permanenza al caldo con la modella 23enne. Le due vivono un’intensa relazione da più di un anno e mezzo. Le prime foto insieme sono state pubblicate su Instagram a giugno 2023.

Vic e Luna, come sempre amano la vita in spiaggia. Disinibite, si mostrano con sensualissimi monokini a petto nudo, oppure con indosso striminziti bikini che mettono in risalto il fisico giovane e longilineo di entrambe.

“Buongiorno angeli”, scrive la romana nel suo post. Su TikTok pubblica anche video di balletti divertenti in barca. Luna è sempre, perennemente, con lei. I baci sono caldi e accoglienti, pieni di passione. La De Angelis pare proprio aver trovato la donna della sua vita. La Passos, di origini metà brasiliane e metà olandesi, nata a Saint Martin, ha fatto sì che la fidanzata si senta ormai di casa nella famosa isola dei Caraibi. E appena c’è uno stop, si torna lì, dove l’inverno non arriva mai.