''L’ho visto tre volte senza impegno e senza strascichi'': Selvaggia Lucarelli chiarisce di non avercela con Morgan per la loro vecchia frequentazione

La giornalista 49enne negli ultimi giorni ha portato a galla il processo per stalking del cantautore

Qualcuno l’ha accusata di avercela con lui per una loro vecchia frequentazione

Lei ha replicato per le rime e spiegato che non è affatto così, anzi

Selvaggia Lucarelli ha voluto chiarire di non aver mai avuto rancori verso Morgan, che moltissimi anni fa aveva visto per una manciata di volte.

La giornalista 49enne negli ultimi giorni è in prima linea nel raccontare la terribile vicenda giudiziaria del cantautore e della sua ex Angelica Schiatti, che l’ha denunciato per stalking.

Qualcuno però ha deciso di attaccarla su due fronti: da una parte le è stato detto che starebbe ledendo la privacy di Morgan, al secolo Marco Castoldi, e dall’altra che ce l’avrebbe con lui dopo la loro fugace frequentazione di molto tempo fa.

Selvaggia Lucarelli, 49 anni, ha rimandato al mittente le accuse di aver portato a galla il processo contro Morgan per un'antipatia personale

Ha rimandato entrambe le tesi al mittente. In alcune Instagram Stories ha spiegato che il materiale che ha pubblicato fa parte di atti giudiziari non più coperti da segreto istruttorio e che il processo è già iniziato. La sfera è quella del diritto di cronaca.

“Queste anime belle che si svegliano oggi e si preoccupano per la privacy dell'imputato, si sono mai accorte del fatto che i giornali tutti i giorni pubblicano atti di indagine, video, audio allegati alle indagini o agli atti giudiziari?”, ha scritto.

“Non leggo però nomi dei giornalisti, commenti sulla loro vita privata, esternazioni su quanto e come quella roba sia da tenere nel cassetto”, ha aggiunto.

“Infine, esiste la rilevanza sociale di un processo: qui si sta parlando di un personaggio pubblico […] ricordo che si voleva affidare a lui anche un ruolo istituzionale a un certo punto (e Morgan in alcuni messaggi allegati agli atti ne parla come se fosse già cosa fatta)”, ha sottolineato.

Selvaggia non ha neppure pubblicato alcuni contenuti pruriginosi che non avrebbero probabilmente aggiunto molto altro alla triste vicenda.

Infine a chi ha pubblicato un servizio fotografico paparazzato di molti anni fa in cui appariva su un settimanale di cronaca rosa con Morgan, ha replicato: “Commentare articoli beceri sulla mia vita privata in questa storia fa parte del problema. Soprattutto se oltre ad avere parecchio maschilismo interiorizzato, hai pure voglia di esternare la tua ignoranza su questioni che hanno a che fare col diritto di cronaca”.

“Cercate di curarvi l'antipatia per me, poi. O conservatela, ma evitate che vi annebbi la vista. Che è un concetto semplice ma efficace”, ha proseguito.

Infine ha fatto sapere che la brevissima frequentazione con Morgan non era affatto finita tra i rancori, anzi.

“Ma poi ora uscendo dalle cose importanti: ma davvero siete così becere/i da pensare che una donna scriva di qualcuno (o abbia dei rancori ahahah) perché CENTORDICI anni fa lo ha visto tre volte senza impegno e senza strascichi? (per giunta per un po' mi era pure rimasto simpatico, da qualche parte sul mio ig ho pubblicato una foto con lui che avevo incontrato per caso anni dopo). Non ho voglia di cercare la foto, scusate”, ha concluso.