La 58enne debutta da presentatrice al reality: accanto da opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese

Tv Sorrisi e Canzoni ufficializza il cast: a tenerli in riga in Honduras l’inviata Elenoire Casalegno

Si parte lunedì 8 aprile. Vladimir Luxuria posa sulla cover di Tv Sorrisi e Canzoni insieme ai ‘suoi’ opinionisti, Sonia Bruganelli e Dario Maltese, e all’inviata in Honduras, Elenoire Casalegno. Al settimanale rivela di non aver creduto fosse stata scelta per condurre l’Isola dei Famosi nell’edizione ‘post’ Ilary Blasi. “Credevo fosse uno scherzo telefonico", confessa.

''Credevo fosse uno scherzo telefonico'': Vladimir Luxuria rivela di non aver creduto fosse stata scelta per condurre l'Isola dei Famosi

Il giornale ufficializza il cast. Ci saranno: Selen, Lucia Caponegro, 57 anni, ex diva del porno, Edoardo Franco, 28 anni, vincitore di Masterchef nel 2022, Aras Senol, 30 anni, stella della soap Terra Amara. E ancora: Francesca Bergesio, 19 anni, Miss Italia 2023, Samuel Peron, 41 anni, volto di Ballando con le stelle, Matilde Brandi, 55 anni, showgirl.

Non è finita, saranno naufraghi pure Artur Dainese, 33 anni, modello, Joe Bastianich, 55 anni, Maite Yanes, 34 anni, modella, Valentina Vezzali, 50 anni, schermitrice, Marina Suma, 64 anni, attrice, Greta Zuccarello 28 anni, ballerina, Edoardo Stoppa, 54 anni, ex inviato di Striscia la Notizia.

“Per me è un dono”, dice Luxuria. Sa che non sarà semplice. Molti parlano addirittura di un’Isola assai sottotono senza la Blasi. Quando le si domanda perché pensa di essere stata scelta, la 58enne spiega: “Credo per la mia serietà. Perché quando faccio qualcosa mi impegno al cento per cento. E perché sono dentro le dinamiche del gioco, lo conosco da varie angolazioni”.

E’ stata naufraga, inviata e opinionista all’Isola. Ora la presenterà. Vladimir confessa: “All’inizio credevo fosse uno scherzo telefonico. Solo quando mi hanno chiamato diverse persone di Mediaset ho capito che era una proposta seria. Ho accettato subito, perché è un programma che amo, fa parte della mia vita e l’ha anche migliorata”.

Luxuria desidera che sia la storia di ogni naufrago a essere protagonista. Sugli opinianisti chiarisce: “Sonia è diretta, a volte sferzante e graffiante. Sono sicura che darà tanto pepe. Dario mi ha ‘spiazzata’: me lo immaginavo tutto d’un pezzo, dato che è un giornalista del Tg5, invece è simpaticissimo”.

L’emozione per il debutto c’è: “Devo mantenere la calma e non perdere mai l’ironia:

la nostra missione è portare allegria. E poi ho una serie di oggetti in camerino chedi volta in volta tocco e faccio toccare a tutti: un jolly, un piccolo specchio, statuetta, un quadrifoglio, una coccinella... Mi devono convocare mezz’ora prima affinché possa fare tutti i miei rituali!”.