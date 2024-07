Wanda Nara dopo la rottura con Icardi mostra il fisico bombastico in bikini durante la vacanza al mare da mamma single: guarda

Maurito dopo l’addio avrebbe perso 6 chili, la showgirl in Brasile si rilassa con le due figlie

Gli scatti che posta su Instagram scatenano i follower, lei, ora single, se ne infischia

A Rio de Janeiro con le figlie Francesca, 9 anni, e Isabella, 8 il prossimo 27 ottobre, si rilassa alla grande. Wanda Nara, dopo la rottura con Icardi, mostra il fisico bombastico in bikini durante la vacanza al mare da mamma single. Prende il sole sul lato b, si concede un picnic insieme alle sue bimbe, poi nuota serena e griffatissima: ogni capo che indossa è di una maison super costosa. Le foto sensuali scatenano i follower, lei se ne infischia e pensa alla sua vita senza Maurito accanto.

Wanda Nara dopo la rottura con Icardi mostra il fisico bombastico in bikini durante la vacanza al mare da mamma single

Si erano sposati nel 2014. L’argentina 37enne, mamma anche di tre figli maschi avuti dal suo ex marito Maxi Lopez, e il calciatore 31enne sembravano felici, poi la rottura nel 2022 tra mille gossip a causa di un presunto tradimento di lui. Il ritorno di fiamma seguente pareva portarli lontano. Così non è stato

Maurito dopo l’addio avrebbe perso 6 chili, la showgirl in Brasile si rilassa con le due figlie

La settimana scorsa Wanda ha annunciato l’addio dal giocatore durante il programma tv Afternoon. “Sono separata. Per motivi personali e di salute. Ci avevo provato ancora una volta ma non ha funzionato. Le cose sono andate così purtroppo. Presto parlerò pubblicamente dei motivi che mi hanno indotto a prendere questa decisione", ha detto.

L'argentina insieme a Francesca, 9 anni, e Isabella, 8 il prossimo 27 ottobre

Subito i media si sono scatenati, così la Nara nelle sue IG Stories ha chiarito: “Ho deciso di separarmi, ma io e Mauro non smetteremo di essere una famiglia. Tentare mille volte ancora quando c'è amore non è stato un errore. Non mi pento di nulla, ho dato a quella coppia i migliori anni della mia vita, ma oggi mi tocca andare avanti da sola. Non ci sono colpevoli né terzi, siamo sempre stati più forti di tutto ciò che è esterno. La mia priorità sono sempre stati i miei figli e oggi lo sono più che mai. Grazie per il rispetto”.

Le tre sono a Rio de Janeiro

Stando alle rivelazioni del famoso giornalista argentino Gustavo Mendez Icardi starebbe malissimo. “Lui non sta affatto bene in questo periodo. Dal ritiro in Austria emerge che sia depresso, senza appetito e abbia perso massa muscolare. Ha perso sei chili. Non ha preso bene la scelta di Wanda e soffre ancora molto", ha svelato. Lei, però, non ha nulla da aggiungere. Fa vedere il fisico e assapora la libertà.