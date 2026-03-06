Wanda Nara si rigenera in Italia col suo nuovo fidanzato Martin Migueles: all’anulare c’è un anello, guarda

La showgirl argentina e l’imprenditore a cui è legata da poco più di 7 mesi fanno sul serio

La 39enne insieme al 42enne ha ritrovato il sorriso e aver dimenticato le liti con l’ex Icardi

Wanda Nara si rigenera in Italia col suo nuovo fidanzato Martin Migueles. L’imprenditore 42enne pubblica una storia in cui le chiede addirittura di sposarlo: all’anulare di lei spunta un anello di fidanzamento. Nozze vicine?

“El Tano”, questo il soprannome del 42enne, ha donato il sorriso alla 39enne, che pare pure aver dimenticato le liti con l’ex Icardi. L’uomo avrebbe fatto fortuna nel commercio di telefoni e lavorato anche alla dogana, per poi dedicarsi al settore immobiliare. Non fa parte del mondo dello spettacolo. La relazione tra i due sarebbe nata nell’estate del 2025: hanno iniziato a frequentarsi a Nordelta, quartiere esclusivo vicino Buenos Aires dove vivono entrambi. A ottobre 2025 Wanda ha ufficializzato la storia pubblicando una foto insieme sui social.

La Nara è in Italia per seguire le ultime fasi della separazione con Maurito in tribunale. Martin è insieme a lei e la domanda in sposa, forse correndo un po’ troppo, dato che sono una coppia da poco più di 7 mesi, ma si sa, le ragioni del cuore non si comandano.

Mamma di Valentino, 17 anni, Constantino, 16, Benedicto, 14, avuti da Maxi Lopez, e Francesca e Isabella, 11 e 9 anni, avute da Icardi, Wanda si rilassa con Migueles nel Paese in cui ha vissuto con l’ex calciatore dell’Inter e che porta nel cuore.