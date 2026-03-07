''Le cose nella vita cambiano'': Manuela Arcuri annuncia in tv la fine del suo matrimonio e spiega cos’è successo

L’attrice, 49 anni, lo ha detto a “Verissimo” sabato 7 marzo

L’amore con Giovanni Di Gianfrancesco è venuto meno, ha spiegato perché

I due hanno un figlio di 11 anni, Mattia, ed erano insieme da circa 14 anni

Manuela Arcuri ha rotto ufficialmente il silenzio sulla sua vita sentimentale e annunciato la fine dell’amore con il marito e padre di suo figlio.

L’attrice, 49 anni, in un’intervista andata in onda sabato 7 marzo a “Verissimo” ha per la prima volta pubblicamente rivelato che la relazione con Giovanni Di Gianfrancesco è giunta al termine.

Dopo quattordici anni insieme e la nascita, nel 2014, del piccolo Mattia – oggi 11enne – le cose hanno smesso di funzionare.

“E’ stato difficile. Però abbiamo preso questa decisione perché... perché purtroppo le cose nella vita cambiano. Io non me lo sarei mai immaginato perché, come ho detto anche nelle interviste qui più volte, ho sempre creduto nella famiglia, nell'amore”.

“Ho genitori separati, quindi non avrei mai neanche voluto far vivere a Mattia la separazione da parte dei genitori perché so che non è una cosa bella per ogni figlio che l'attraversa”, ha aggiunto. “Purtroppo è successo, perché poi nella vita le cose che meno pensi ti accadano, accadono proprio a te”.

Fondamentalmente lei e Giovanni si sono allontanati: “Ci siamo distratti e non abbiamo più alimentato la coppia. Ma ci siamo dedicati a nostro figlio - per carità, siamo... continuiamo a essere dei genitori meravigliosi per l'amore di Mattia, questo sì - però secondo me mancavano quelle attenzioni di cui entrambi abbiamo bisogno. Ci siamo dati troppo per scontato. E quando dai per scontato un po' tutto è l'inizio della fine secondo me, la situazione ti sfugge proprio di mano”.

Per l'attrice non è stato facile affrontare la separazione dal padre di suo figlio

Quando è che ha iniziato a sentire qualcosa di diverso? “Ma, secondo me quando ognuno cominciava a considerare di meno l'altro. Perché è anche difficile, per carità, io capisco dopo tanti anni mantenere quell'entusiasmo, quella passione sempre accesa, quella complicità. Io credo che il problema fondamentale un po' di tutte le coppie è che dopo tanti anni subentri della monotonia e quindi questo ti fa un po' stancare del rapporto”.

“Io oggi ho capito che bisogna invece sempre mantenere, tentare di mantenere accesa quella fiamma che tiene uniti i coniugi, al di là dell'amore per il figlio, che quello non cambierà mai e ci saremo sempre per lui, quindi quello... quello è un dato di fatto. Però proprio come coppia a noi è mancato questo”, ha proseguito.

Ha sottolineato che non ci sono state terze persone. “No, no. Tra noi è proprio... non ci siamo resi conto che ci stava sfuggendo la situazione di mano, che era il nostro matrimonio, che poi era la cosa più importante, la nostra vita di coppia. Come un piatto caldo che quando chiacchieri con una persona poi inizi a mangiare e lo trovi freddo: a noi è successo un po' così nella nostra storia”.

Manuela ha anche detto di aver vissuto male la separazione: “Perché era la persona che io ho scelto”.