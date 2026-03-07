Alice Campello festeggia 31 anni con una super cena a Milano: dalla Ferragni alla Leotta, ecco chi c’era

La modella e imprenditrice ha organizzato un party per celebrare i suoi 31 anni

Al Casa Cipriani di Milano sono arrivate tante amiche, tra cui molti volti noti

C’erano anche Chiara Ferragni, Diletta Leotta, Cristina Marino e Michela Quattrociocche

Una vera e propria parata di influencer e volti tv venerdì 6 marzo è comparsa al Casa Cipriani di Milano per il compleanno di Alice Campello.

La modella e imprenditrice, moglie del calciatore spagnolo Alvaro Morata (con cui però non sembra fare più coppia da qualche mese), ha invitato molte amiche nel lussuoso hotel e ristorante meneghino per brindare al suo compleanno.

Alice Campello, 31 anni, festeggia il compleanno con una cena al Casa Cipriani di Milano

La bionda veneta ha infatti compiuto 31 anni lo scorso giovedì 5 marzo. E il giorno successivo ha deciso di celebrare con molte delle sue amiche più care, nonché volti noti del web e della tv.

Alice insieme a Michela Quattrociocche, 37 anni

C’erano infatti, tra le altre, Chiara Ferragni, Cristina Marino (moglie del sex symbol Luca Argentero), Michela Quattrociocche e Diletta Leotta (incinta del suo secondo figlio).

Molte di loro hanno condiviso diverse immagini della serata sui propri profili social.

Vicino alla festeggiata, al tavolo, si intravedono Cristina Marino, 34 anni, e Chiara Ferragni, 38

Alla sinistra di Alice, c'è Michela

Negli scatti appaiono tutte molto divertite mentre chiacchierano, si fanno foto e riprendono Alice al momento dell’arrivo della torta con la candelina.

All'arrivo della torta fuori i telefonini e tante risate

Sul dolce una semplice scritta su una tavoletta di cioccolato: “Since 1995”. Ovvero: dal 1995, il suo anno di nascita.

Il gruppo di amiche sembra essersi divertito molto

Alice per l’occasione ha scelto un abito nero lungo e scollato sulla schiena (che tra l'altro sembra essere riuscita a recuperare all'ultimo, visto che era rimasto in una valigia temporaneamente smarrita). Il look era completato da sandali con tacco alto e gioielli discreti. E una pettinatura alta.

Alice soffia sulla candelina

Già il giorno prima, giovedì, la neo 31enne aveva festeggiato in famiglia con i suoi ben quattro figli. E’ infatti mamma dei gemelli Leonardo e Alessandro, nati nel 2018, di Edoardo, arrivato nel 2020, e della piccola Bella, venuta al mondo nel 2023. Tutti frutto dell’amore con Morata, che ha sposato nel 2017 con una bellissima cerimonia a Venezia.

E proprio lo stesso Alvaro ha voluto farle gli auguri - per qualcuno arrivati un po’ a sorpresa, nel giorno del suo “birthday”. Nelle sue Instagram Stories ha repostato un contenuto condiviso da Alice, quello in cui l’influencer scriveva “Ultimo giorno da 30enne”, accompagnandolo con un messaggio semplice: “Buon compleanno! Goditi la tua giornata”.

I due, che sembra non siano più una coppia, continuano ad avere un rapporto sereno a prescindere dal loro status sentimentale.