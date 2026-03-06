''Ho l'alluce valgo che sta arrivando'': Aurora Ramazzotti parla dei difetti ereditati dai genitori e mostra il piede alla telecamera, guarda

La 29enne è figlia di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

E’ stata ospite di Giulia Vecchio nel format “Hot Ones Italia”

Qui le è stato chiesto, tra le altre cose, dei difetti ereditati dai suoi genitori

Lei ha parlato dell’alluce valgo e mostrato il piede alla telecamera dopo aver tolto la scarpa

Aurora Ramazzotti ha detto di pensare di aver ereditato l’alluce valgo da sua mamma Michelle Hunziker e ha anche mostrato il piede con la “curva” alla telecamera.

La 29enne, che è figlia della conduttrice di origini svizzere e della star della musica italiana Eros Ramazzotti, è stata ospite di Giulia Vecchio nel format “Hot Ones Italia”.

Qui le è stato chiesto un "difetto" che ha ripreso dalla madre e uno che ha ripreso dal padre.

“Allora, difetto di mia mamma, se vogliamo chiamarlo un difetto perché poi c'è a chi piace... ho l'alluce valgo che sta arrivando. Se vuoi te lo faccio anche vedere”, ha risposto.

Aurora Ramazzotti, 29 anni, si toglie lo stivale a "Hot Ones Italia" e mostra l'"alluce valgo" in arrivo che pensa di aver ereditato da mamma Michelle Hunziker

Aurora si toglie quindi uno stivale e mostra la pianta del piede alle telecamere: “Vedi che qua non è che scende proprio dritto il piede, cioè fa un po' questa curva. Allora io guardo il piede di mia madre e vedo il mio futuro”.

Aurora mostra il piede alla telecamera: pensa che per lei sia in arrivo "l'alluce valgo"

In realtà i piedi di Aurora, almeno a giudicare dai giudizi che vengono espressi online, piacciono. Ha continuato: “So che esiste un sito che è tipo Wikipedia dei piedi, dove tu puoi scrivere il nome di qualsiasi celebrity o qualsiasi persona e ti esce […] e ci sono anche i miei piedi. E ho anche un rating alto: ho 4.8 su 5”.

Aurora fa vedere la curva che fa il suo piede

Un “difetto” caratteriale ripreso sempre da Michelle? “Sono distratta o mi dimentico di segnarmi un appuntamento... adesso quando mia mamma vedrà questa cosa si offenderà… mamma noi siamo così! Io ti amo per questo, non ti offendere, noi siamo un po' svampite, ma va bene no? Cioè, abbiamo altre qualità”.

“Noi viviamo un po' così, un po' su una nuvola, però incredibilmente riusciamo a fare tutto alla fine, quindi vedi, poi io sto cercando di organizzarmi e migliorare”, ha continuato.

Aurora il prossimo 4 luglio sposerà il compagno e padre di suo figlio Goffredo Cerza

Poi Aurora – che il prossimo 4 luglio dovrebbe sposare il compagno Goffredo Cerza, padre di suo figlio di quasi 3 anni Cesare – ha parlato anche di un “difetto” ripreso dal famoso papà.

“Mio papà è proprio il classico artista, no? Anche nella vita proprio, cioè lui è diventato chi è a 18 anni, quindi sono 50 anni ormai che è quello, non lo cambi più. Perciò ha proprio tutte le classiche caratteristiche dell'artista che è veramente appassionato di musica, ma che è molto magari per le sue, un po' orso ogni tanto, si chiude. Io ho la stessa cosa, cioè ci sono dei momenti dove io prima sono scoppiettante a mille e poi ogni tanto ho bisogno del mio spazio personale e quindi inaspettatamente mi chiudo”.