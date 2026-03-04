''Sarò mamma per la seconda volta'': Giorgia Venturini a 42 anni annuncia la gravidanza bis e svela genere e nome del bebè

Nello scatto pubblicato a sorpresa sui social svela il pancione. Sulle pagine di Chi Giorgia Venturini a 42 anni annuncia la gravidanza bis. Sarò mamma per la seconda volta, dice raggiante. Svela il genere e il nome del bebè: avrà un maschietto e si chiamerà Pietro. Il piccolo nascerà in estate.

La conduttrice di X-Style su Canale 5 è già madre di Sole Tea, 3 anni e mezzo, avuta dal marito. Lei e Marco De Sanctis si sono conosciuti 14 anni fa in Sardegna: sono sposati dal 2022. Per la primogenita Giorgia era ricorsa alla fecondazione assistita. Stavolta tutto è capitato per caso. Ha scoperto di essere incinta lo scorso 8 dicembre, giorno dell’Immacolata.

In estate diventerò di nuovo mamma. Sappiamo già che è un maschietto e abbiamo anche deciso il nome: Pietro, racconta al settimanale. La Venturini non si fermerà col pancione e anche dopo il parto: “Vorrei portare a termine la stagione televisiva e la radio, se la gravidanza me lo permette. Mi fermo solo il mese di agosto e settembre riparto, più carica che mai. Il lavoro è la mia linfa, la mia ancora, perché mi fa sentire indipendente. Ho bisogno di sentirmi Giorgia”

