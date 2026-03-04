Elisabetta Canalis e Alvise Rigo di nuovo insieme a Milano: tra l’ex velina e l’ex rugbista non è finita, foto

L’addio pareva certo e invece la 47enne e il 33enne proseguono la loro relazione

Per tutti era già addio. Al punto da pensare che alcune parole riportate da lei nelle sue Storie fossero riferite a lui. Non è così. Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sono stati paparazzati di nuovo insieme a Milano, Chi pubblica le immagini in cover. La 47enne e il 33enne proseguono la loro relazione: tra di loro non è finita. La showgirl torna da un viaggio a Milano, l’ex rugbista va in aeroporto a prenderla con la sua auto, carica le valigie in macchina. Io due poi vanno ‘vicini vicini’ a fare la spesa: vivono la loro quotidianità da coppia.

Sembravano già arrivati i titoli di coda. Era stato scritto che Eli non riteneva che Rigo rientrasse nelle sue priorità. Poi sono arrivate le parole neanche tanto sibilline della sarda nelle IG Stories. “Gli uomini irraggiungibili sono superiori. Nessuna ragazza vuole vantarsi di un uomo che mette like a ogni donna, segue persone a caso ed è troppo amichevole con altre ragazze, è semplicemente imbarazzante. Di nuovo”, aveva sottolineato la Canalis. Si è immediatamente creduto che fosse un messaggio diretto ad Alvise, una vera frecciatina.

Si sono conosciuti nel 2024 sul set del reality Physical: da 100 a 1. A dicembre ecco comparire la prima foto social insieme, in occasione del compleanno di lui, scattata a Milano. Lei era lì per lavoro. E anche ora, quando atterra nel capoluogo lombardo, la Canalis corre dall’ex concorrente di Ballando con le Stelle. Dall’aeroporto, tappa al supermercato e poi nella medesima casa, innamorati e contenti.