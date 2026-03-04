Elodie e Franceska Nuredini pizzicate in discoteca: le due ballano vicine e poi c’è il bacio, guarda

La cantante e la ballerina finora non hanno mai ufficializzato il loro legame, ma sono inseparabili

La 35enne con la danzatrice 23enne di origine albanese pare aver trovato il suo ‘centro’

Finora non hanno mai ufficializzato il loro legame. Non lo fanno neanche ora a parole, ma sembrano andare oltre con i gesti e una vicinanza che le mette, inevitabilmente, al centro dei riflettori. Elodie e Franceska Nuredini sono state pizzicate in discoteca a Milano. Un fan le filma: le due ballano spensierate, poi, tra un passo e l’altro in pista, scatta il bacio a fior di labbra. Il breve video in un nanosecondo fa il giro del web e diventa virale.

La Di Patrizi, dimenticato il legame di circa tre anni con Andrea Iannone, interrotto prima di Natale, senza annunci roboanti, ma nel silenzio più assoluto, pare proprio aver trovato il suo ‘centro’ accanto alla ballerina di origine albanese, nel corpo di ballo del suo tour. La 35enne è praticamente inseparabile dalla 23enne, con cui si fa vedere sempre più spesso nel quotidiano, tra viaggi, esibizioni sul palco nella Fashion Week meneghina, e uscite con gli amici.

Le due sorridono, anche nelle loro Storie, quando condividono immagini di momenti allegri con le persone a cui sono più vicine. E se Iannone non ha gradito l’addio repentino con la donna che voleva accanto, poco importa. La romana, ex cantante di Amici, guarda avanti. La sua ‘amica speciale’ c’è. Non ha bisogno di spiegare. Non ha bisogno di frasi a effetto. Elodie vive quel che sente alla luce del sole, senza inutili etichette, perché è davvero superfluo spesso chiarire le ragioni del cuore.