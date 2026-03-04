''E vai, c'ho Sal gratis!'': Selvaggia Lucarelli esulta per la promessa in diretta del vincitore di Sanremo

Durante una recente puntata de “La Vita in Diretta” Sal Da Vinci ha fatto una promessa a Selvaggia Lucarelli

Il vincitore di Sanremo 2026 ha detto che andrà a cantare al matrimonio della giornalista Le nozze di Selvaggia e Lorenzo Biagiarelli dovrebbero essere questa primavera in Puglia

Sal Da Vinci ha promesso a Selvaggia Lucarelli che andrà a cantare – a quanto pare gratis – al suo matrimonio.

Il cantante, che ha vinto l’edizione 2026 di Sanremo con il brano “Per sempre sì”, lo ha detto pubblicamente qualche giorno fa durante un’intervista a “La Vita in Diretta”.

In studio il conduttore Alberto Matano e la stessa Lucarelli, ospite del programma di Rai1, si sono collegati con il 56enne. Ad un certo punto Matano – facendo riferimento alle nozze di Selvaggia, che dovrebbero essere questa primavera in Puglia – ha detto: “Se te lo dovesse chiedere in una botta di follia Selvaggia di andare in Puglia al matrimonio, tu andresti a cantare, Sal?”.

Da Vinci ha subito risposto: “E’ un piacere, sarà un piacere, guarda”. A questo punto Selvaggia ha esclamato: “Il cachet voglio sapere!”. Matano ha continuato: “Ma no, non c’è cachet. E’ un regalo”.

Da Vinci ha riso. Lucarelli ha proseguito: “Sal ormai ti sei invischiato in questa cosa. Hai detto sì davanti a Matano, questo è un giuramento!”.

Lui ha replicato: “Mantengo le promesse!”. Selvaggia ha gongolato: “E vai, c'ho Sal gratis!”.

Il matrimonio tra Selvaggia Lucarelli, 51 anni, e il compagno Lorenzo Biagiarelli, 34, dovrebbe essere questa primavera in Puglia. A farlo sapere era stata la diretta interessata lo scorso anno ospite di Alessandro Cattelan nel podcast “Hot Ones Italia”.

Aveva raccontato di aver chiesto a Lorenzo, poco dopo l’inizio della loro relazione, di mettere la fede al dito e di fare un figlio. Lui però le rispose di no.

Aveva quindi proseguito: “Dopo nove anni sono tornata all’attacco perché, compiuti i 50, volevo organizzare la mia vita. Gliel’ho buttata sul pragmatico, basta romanticismo, è burocrazia. Qualche giorno fa in aereo gli ho detto che se dovessi morire tutto quello che ho in questo momento rimarrebbe a Leon, mio figlio che neanche mi scrive (ride, ndr)…”.

“Poi gli ho ricordato della casa acquistata in Puglia, in una piazzetta davanti a una chiesa… Potremmo fare una festa incredibile a tema... La pizzica, i taralli, Al Bano, Emma, i Negramaro. Chiudiamo tutto il paese e facciamo una grande festa... Altro che i compleanni di Madonna in Puglia!”, aveva aggiunto. Infine aveva spiegato: “Pare abbia detto di sì! Forse in primavera dell’anno prossimo…”.