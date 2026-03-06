''Vintage'': Eros Ramazzotti stronca la canzone di Sal Da Vinci, che ha trionfato a Sanremo 2026

- Il cantautore 62enne ritiene il pezzo del 56enne superato: non rispecchia la musica italiana attuale
- E’ un altro l’artista che lo ha colpito al Festival con la sua canzone “Tu mi piaci tanto”
Eros Ramazzotti, senza peli sulla lingua, dice la sua. Forte della fama e del successo di pubblico negli anni, con un tour ora composto da 85 date che tocca 30 Paesi tra Europa, Nord America e America Latina, il cantautore 62enne stronca la canzone di Sal Da Vinci, che ha trionfato a Sanremo 2026 e che è già un vero e proprio tormentone: “Per sempre sì”. L’artista ritiene che il brano del 56enne abbia un arrangiamento “vintage”.
Ritiene il pezzo superato: non rispecchia la musica italiana attuale. Al Corriere della Sera Eros sottolinea: “Il pezzo di Sal da Vinci, lo conosco da quando l’ho invitato in Nazionale cantanti a fine anni 90, non è male, ma l’ho capito in questi giorni ascoltando sui social delle cover in varie lingue e con stili diversi: la sua versione ha un arrangiamento retro, vintage, che non rappresenta il panorama italiano di oggi. C’è musica di spessore maggiore”. Lo fa con diplomazia, certo, il suo pensiero, però, è chiaro.
Ramazzotti ha invece apprezzato la canzone del secondo classificato alla kermesse, “Tu mi piaci tanto”: “Credo che Sayf farà bene. Mi piace anche Serena Brancale con cui qualche anno fa ho registrato un duetto ancora inedito. E Marco Masini è sempre un gran cantante: ha fatto tanto per Fedez”.