Il calciatore atterra a Buenos Aires e va a casa di quella che dovrebbe essere l’ex ma…

A luglio scorso la showgirl aveva annunciato la separazione, eppure potrebbe essere ennesima reunion

A luglio scorso lei aveva annunciato l’addio definitivo dopo un ritorno di fiamma che pareva per sempre. Ma quando si tratta di Wanda Nara e Mauro Icardi mai dire mai. Tutto lascia supporre che tra tra la 37enne e il 31enne ci siano prove di riavvicinamento dopo la separazione. Il calciatore vola dalla showgirl in Argentina, atterra a Buenos Aires e si reca nell’abitazione di lei. Spunta anche un nuovo cucciolo, un tenerissimo bassotto arlecchino.

Wanda Nara e Mauro Icardi, prove di riavvicinamento dopo la separazione? Lui vola da lei in Argentina e spunta anche un nuovo cucciolo

Maurito si fa vedere con dolce quattro zampe in un post e scrive: “I cani percepiscono l'amore nel cuore, non nelle parole”. L’attaccante del Galatasaray, squadra turca, non condivide scatti con Wanda. Ma anche la Nara nelle storie è insieme al cagnolino.

I follower si accorgono subito che il cane è lo stesso che Wanda ha persino mostrato in tv, quindi sono ansiosi di vedere Icardi con lei. I due non replicano. Rimangono in rigoroso silenzio. Wanda, mamma di 5 figli, da Mauro ha avuto Francesca nel 2015 e Isabella nel 2016. Quando aveva detto che con lo sportivo era finita, la Nara aveva chiarito a Vanity Fair: “In Argentina mi continuano a proporre programmi da condurre e a me la televisione piace molto. Questo non significa trascurare i bambini: Mauro si allena due ore al giorno, il resto del tempo è a casa. Può aiutarmi lui, no? Invece a lui non piace l’idea che io sottragga attenzioni alla famiglia. Mentre per me l’indipendenza è fondamentale: è la via per la libertà”.

E ancora: “Lui ogni due per tre prova a riconquistarmi, l’altro giorno è venuto a prendermi in aeroporto con la macchina piena di fiori, poi mi ha portato fuori a cena e mi ha detto 'Non mi arrendo'. Benissimo, ma io so già che, se tornassimo insieme e tra due mesi gli accennassi una nuova proposta di lavoro, saremmo punto e a capo. D’altra parte Mauro vive nel mondo del calcio, dove le mogli raramente lavorano e le donne in carriera sono discriminate. Anni fa, per la firma di un contratto ho dovuto mandare un mio sostituto uomo perché il presidente della squadra in questione si rifiutava di trattare con una donna. A volte penso che, sì, stiamo facendo passi avanti dal punto di vista dell’emancipazione femminile, ma in troppi ambienti siamo ancora indietrissimo. Tutto ciò non ha aiutato il mio matrimonio”.

Magari lo sportivo è solo andato a trovare le due figlie: quel che è certo è che tra i due è tornato il sereno

"Mia madre da giovane faceva l’attrice. Ha conosciuto mio padre e ha smesso. E io, nel 2022, non posso permettere che la storia si ripeta”, aveva concluso. Gli indizi lasciano però la porta aperta: se non è una reunion, sicuramente, però, tra i due è tornato il sereno.