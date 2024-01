''Il giorno dopo ho dovuto prendere ibuprofene ogni 4 ore'': Wanda Nara rivela dettagli piccanti della prima notte di passione con Mauro Icardi

La showgirl 37enne confida che il materasso il giorno dopo è stato buttato perché distrutto

La vincitrice di Ballando con le Stelle ha sposato il calciatore il 27 maggio 2014

Il 16 maggio prossimo festeggeranno i 10 anni di matrimonio. Wanda Nara ha ritrovato feeling e serenità con Mauro Icardi, da cui ha avuto due figlie: Francesca, nata il 19 gennaio 2015,e Isabella, venuta al mondo il 27 ottobre 2016. Ospite del podcast "Rumis" condotto dalla sorella Zaira, la showgirl 37enne rivela come ha conosciuto il calciatore e i dettagli piccanti della prima notte di passione con il 30enne. “Il giorno dopo ho dovuto prendere ibuprofene ogni 4 ore”, confessa.

Ai tempi l’argentina era sposata con Maxi Lorez, che l’ha resa madre di Valentino (nato nel 2009), Benedicto (2010) e Constantino (2012). Era il 2013. “Non credo di averla mai raccontata questa - spiega Wanda - Litigavo con Maxi Lopez, eravamo separati, vivevamo nella stessa casa, ma dormivamo in stanze diverse. In mezzo alla crisi della quale nessuno sapeva, Mauro era mio amico. Eravamo molto amici, mi diceva con chi usciva e lui sapeva che ero separata. Aveva quattro cellulari perché divideva le donne per continenti, una follia. Poi qualcosa tra noi è cambiato”.

La Nara e Icardi si sono sempre più avvicinati e innamorati. Arriva così la prima notte di sesso sfrenato. “Quel materasso sarà stato usato da 200 donne, ma dopo di me è stato una distruzione totale. Il materasso non gli serviva più”, confida. E aggiunge: "Ho dovuto prendere l'ibuprofene ogni quattro ore perché il giorno dopo avevo dolori fortissimi. Lo ricordo perché non ero abituata a dare il massimo". Poi conclude: "Penso che se quella notte non avesse funzionato, tutto quello che è successo dopo tra noi non sarebbe accaduto".

I due in questo 2024 festeggeranno i 10 anni di matrimonio: hanno ritrovato sintonia, la crisi è alle spalle

La crisi vissuta tra il 2021 e il 2023 pare ormai definitivamente alle spalle. Anche la recente scoperta della leucemia, di cui soffre Wanda Nara, potrebbe essere servita a far capire a entrambi quanto vivere in armonia in famiglia sia importantissimo.