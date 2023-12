Wanda Nara vince 'Ballando con le Stelle', nella notte via sul jet privato per tornare dalla famiglia con la mega coppa: foto

La 37enne sabato sera si è aggiudicata il primo posto nel programma della Carlucci

Poche ore dopo era già sul jet privato per andare ad abbracciare la famiglia

Wanda Nara è subito volata in Turchia dopo la finalissima di ‘Ballando con le Stelle’, che ha vinto insieme a Pasquale La Rocca.

La 37enne argentina, negli ultimi mesi al centro della cronaca dopo che le è stata diagnosticata una leucemia, sabato 23 dicembre ha conquistato il podio più alto dell’edizione che si è appena conclusa del programma di Milly Carlucci, con il 70% delle preferenze. Al secondo posto Simona Ventura con Samuel Peron.

Simona Ventura e Samuel Peron sul secondo scalino del podio

“Questo premio voglio condividerlo con Simona che è una mia grande amica italiana”, ha esclamato subito dopo l’incoronazione ed aver preso tra le mani la coppa.

La stessa coppa dalle dimensioni extra large che troneggia nella foto scattata solo qualche ora dopo a bordo del suo jet privato che l’ha portata a Istanbul per raggiungere la sua famiglia, ovvero il marito calciatore Mauro Icardi (che gioca in Turchia) e i suoi cinque figli (Valentino, Costantino e Benedicto, avuti insieme all’ex Maxi Lopez, e le femmine Francesca, nata nel 2015, e Isabella, nel 2016).

Wanda Nara e Pasquale La Rocca si abbracciano dopo aver saputo di aver vinto Ballando con le Stelle 2023

Vicino alle immagini scattate a bordo dell’aereo, Wanda ha scritto: “Dopo tre mesi una finale incredibile in un Paese che amo, eseguendo 7 coreografie in una notte di gran finale dove ballare un tango argentino ha regalato un'emozione speciale”.

“Pasquale La Rocca ha curato ogni dettaglio del mio allenamento per riuscire a fare 7 balli nella stessa notte, il cibo, quante ore di sonno, quante ore di allenamento fisico e mentale per ricordarmi tante coreografie. Grazie sei un grande professionista!! Grazie”, ha aggiunto.

Wanda con la mega coppa sul jet privato in direzione Turchia poche ore dopo la vittoria

“Grazie a Milly Carlucci per avermi insegnato tanto, per esserti presa cura di me e per avermi fatto incontrare persone incredibili, le persone che lavorano per te sono speciali e le amo tutte. Raggiungere la finale con una stella con tanta esperienza in questo paese come Simona Ventura”, ha continuato.

“Arrivederci Roma”, ha concluso.