Il primo Natale di Belen col nuovo compagno Elio: festa a tre con la piccola Luna, foto

La showgirl ha trascorso questi giorni in Franciacorta con Lorenzoni e la sua bambina

I tre si sono molto divertiti e sembrano già una famiglia felice

Belen ha trascorso il suo primo Natale con il nuovo compagno Elio Lorenzoni.

La showgirl di origini argentine e l’imprenditore bresciano si sono ritagliati uno spazio di felicità in una struttura turistica della Franciacorta. Con loro anche la piccola Luna, avuta nel 2021 dalla 39enne insieme all’ex Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez, 39 anni, insieme ad Elio Lorenzoni e Luna a Natale

I tre hanno scartato i regali e mangiato i classici dolci festivi immersi nella natura lombarda ad un passo dal Lago d’Iseo. Sul social la Rodriguez ha condiviso molte immagini del soggiorno, inclusi diversi scatti in accappatoio realizzati durante i trattamenti alla spa dell’albergo.

Con loro non c’erano i familiari di Belù, che sono tutti volati in Argentina (incluso il ‘cognato’ Ignazio Moser). Tra non molto sembra che però li raggiungeranno in Sudamerica.

Belen ed Elio

Recentemente Belen ha fatto molto parlare dopo essere andata a ‘Domenica In’ a raccontare perché è finita con il marito Stefano De Martino. Ha spiegato di essere stata tradita molte volte.

Dopo essere stata male ed essere anche finita in una clinica per essere aiutata dai medici ad uscirne si è ripresa proprio con l’aiuto di Elio.

Belen dà un bacio a Elio

Parlando di Lorenzoni ha detto alla Venier: “Eravamo amici ma non era mai successo niente. Lui è una delle persone più rispettose che abbia mai incontrato. Lo conoscevo da 12 anni. Ma era tanto per bene che non riuscivo a riconoscere l’amore. Non ero abituata. Avere oggi una persona per bene accanto non mi sembra vero”.

“Non lo mollo più”, ha poi sottolineato.