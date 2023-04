La brasiliana 41enne è stata nuovamente operata: il 42enne al suo fianco nella clinica Svizzera

Un anno fa, a marzo, l’intervento dopo una caduta da cavallo a Milano

Wilma Helena Faissol torna in ospedale. La moglie di Francesco Facchinetti rimane ricoverata per una settimana in una prestigiosa clinica Svizzera. Solo oggi, 27 aprile, può tornare a casa. Dal letto della sua stanza mostra le cicatrici alla spalla, una dell’intervento di un anno fa, quando è stata operata all’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano dopo una rovinosa caduta a cavallo, l'altra, ancora coperta dai cerotti, è 'nuova'.

Wilma Helena Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, ricoverata una settimana in ospedale: mostra le cicatrici alla spalla

“L'operazione è andata bene, ha un sacco di viti e di placche nella spalla, sono molto felice”, aveva fatto sapere il marito a fine marzo 2022. Il 42enne era stato con lei tutto il tempo e anche in questi giorni non ha lasciato mai sola la brasiliana 41enne.

La 41enne fa vedere il segno lasciato dall'operazione di un anno fa e quello del nuovo intervento

Dopo la vacanza in Brasile insieme ai figli, Leone, 8 anni, e Liv, 7, nell’isola che appartiene al padre di Wilma, la Faissol ha dovuto ricoverarsi affinché i medici rimettessero mani sulla sua spalla destra. E’ finita sotto i ferri. Sul social, nelle sue storie, fa sapere: “Sono 7 chili più pesante (colpa dei liquidi eccetera. Tutto questo gonfiore va via, ma quello del viso potrebbe restare. Adoro il viso pieno, il mio è troppo magro come se fosse da gatto”.

Wilma fa colazione: sarà dimessa oggi, 27 aprile, in giornata: è in una clinica svizzera

Wilma mostra anche la nuova cicatrice, poco distante da quella vecchia. E’ probabile che, per recuperare dal problema avuto un anno fa, gli ortopedici siano dovuti intervenire diversamente rispetto a quel che hanno fatto i colleghi in passato.

La brasiliana aggiorna i follower sulle sue condizioni

Le hanno appena tolto il catetere, “una cannuccia lunga 10 centimetri dentro il collo”, fa sapere la donna. Ora torna a casa. “Amore torniamo a casa, sei contenta?”, gli dice Francesco, che ironizza sulla situazione, seppur contento: la sua dolce metà è in ripresa.