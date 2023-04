''Non devo fare lo show coi miei figli, pensate ai vostri'': Elena Santarelli sbotta sul social

La 41enne se la prende con quelle che la criticano, le chiama sarcasticamente “professoresse”

Elena Santarelli è stufa delle critiche. Sul social condivide foto che la ritraggono a spasso per il centro di Roma insieme al marito Bernardo Corradi. Qualcuna, però, ha da ridire, non vedendo con lei i due figlioletti, Giacomo e Greta. Le osservazioni delle follower la innervosiscono parecchio, così alla fine la 41enne sbotta perentoria. "Non devo fare lo show coi miei figli, pensate ai vostri”, sottolinea la showgirl, come riportano anche i quotidiani più autorevoli, Corriere della Sera compreso.

Elena sorride accanto a Bernardo: i due si stanno godendo la bella giornata di sole nella Capitale ammirando le piazze e monumenti della Città Eterna. Adorano anche visitare piccoli negozi con prodotti esclusivi e ricercati, nascosti nelle viuzze. Qualcuna, però, trova strano che la Santarelli non pubblichi nelle sue IG Stories alcuna foto insieme ai due ragazzini, Giacomo, che il 22 luglio compirà 14 anni, e Greta, 7. Subito partono le malignità.

La accusano di non stare abbastanza con i due figli, Giacomo, 13 anni, e Greta, 7, lei replica perentoria

“A tutte le professoresse che mi dicono che non sto con i miei figli…”, scrive Elena in una prima schermata. Utilizza il termine ‘professoresse’ con grande sarcasmo. Non si riferisce alle insegnanti dei bambini, ma alle donne che le puntano il dito contro, come perfette ‘maestrine’. Poi arriva l’affondo. In uno scatto fa vedere la sua femminuccia e precisa: “Ecco Greta in una piccola bottega vicino Campo Dei Fiori. Non sono obbligata a fare lo show con i miei figli, pensate ai vostri”. Non deve ‘per forza’ condividere tutto: Elena non ha altro da aggiungere.