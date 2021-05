X Factor, ecco chi condurrà il talent show dopo Alessandro Cattelan

X Factor scopre le sue carte. Il talent show dopo l'addio di Alessandro Cattelan si prepara ad abbracciare il nuovo volto che ne prenderà il timone. Non c’è ancora l’ufficialità, ma il prescelto, stando a Dagospia, sarebbe un amatissimo dal pubblico ‘teen’. Ludovico Tersigni condurrà il programma. Dopo un lungo casting, la scelta di Freemantle e Sky parrebbe ormai fatta e sarebbe definitiva.

Nato a Roma, 25 anni, Tersigni è noto al pubblico di giovanissimi grazie ai suoi ruoli di successo in Skam Italia e Summertime, serie targate Netflix. Ha esordito al cinema in Arance & Martello diretto dallo zio Diego Bianchi (lo Zoro di Propaganda Live). Poi 3 anni fa la scalata al successo. X Factor segnerebbe il suo debutto assoluto in tv.

“Se mi dovessero affibbiare l’etichetta di attore che fa le teen serie non me la prenderei perché è la verità - ha sottolineato in passato a Vanity Fair - le ho fatte, le ho amate e ho dato la vita a personaggi bellissimi. Se avrò la possibilità di allontanarmici in futuro andrà bene uguale, purché sia un modo per migliorarmi”.

Lontano dai social per scelta, quando gli era stato chiesto il perché Ludovico ha spiegato: “Se abusiamo della nostra immagine, rischiamo di perderci in un labirinto di specchi: proprio quello che non voglio che accada. In futuro cercherò di essere molto più attento perché mi rendo conto che i social oggi sembrano fondamentali, ma anche che la vita reale è più importante di quella virtuale”. Ora, però, con il suo arrivo da conduttore a X Factor, sarà, suo malgrado, costretto a cambiare registro, forse…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/5/2021.