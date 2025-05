''Abbiamo paura sia in una situazione di non ritorno'': Pamela Petrarolo legge in diretta tv la lettera ricevuta dal fratello scomparso da due anni

La 48enne torna in tv per fare un nuovo appello al fratello Manuel

La showgirl e la mamma vivono da anni nel dubbio e stanno soffrendo

Continua il dramma di Pamela Petrarolo, l'ex Non è la Rai è tornata in tv per cercare il fratello Manuel scomparso due anni fa. Caterina Balivo ha accolto la 48enne e la mamma nel suo salotto a 'La volta buona'.

Pamela Petrarolo ospite a La Volta Buona con la mamma

Pamela aveva spiegato: “Mio fratello Manuel è dell'89, a giugno compirà 36 anni, ed è da due anni che ormai è lontano da casa, che non sappiamo nulla di lui, a parte qualche piccola informazione ricavata a destra e sinistra, ma c'è sempre la paura, che non sia vero. Quindi a casa nostra, ormai da due anni, si sopravvive”. Prima di Natale la mamma di Pamela era stata stata avvicinata da una persona all'uscita da un supermercato, un estraneo che le ha consegnato una busta con dentro delle sigarette, una bottiglia d'olio e una lettera da parte di Manuel''.

La conduttrice si è commossa

Dalla Balivo la Petrarolo porta la lettera e conferma: ''E' la sua scrittura ed è la prima volta che ne parliamo e proviamo a leggerla nella speranza che ci stia guardando e che risentendo le sue parole si faccia vivo. Noi abbiamo paura che lui sia in una situazione di non ritorno''.

Pamela ha letto la lettera del fratello Manuel

Tra le lacrime la 48enne legge la lettera: ''Ciao papà, sto bene e in salute, non devi preoccuparti per me come hai sempre fatto, devi stare tranquillo e pensare a te e a tutto quello che stai combattendo (una brutta malattia) come hai sempre fatto, anche in mia assenza da grande padre che sei. Purtroppo non ho avuto il coraggio e la forza di farmi avanti, lo so, sono stato veramente un figlio pessimo e ti chiedo scusa. Me ne rendo contro ogni giorno della mia vita. Vi voglio bene mamma e papà''.